Парадокс: во всем мире цены на продукты питания падают, а в Эстонии – растут

Индекс мировых цен на продовольствие, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), в мае упал на 2,6% по сравнению с апрелем и на 22,1% по сравнению с мартом прошлого года, когда индекс был рекордно высоким.

Индекс цен на зерновые ФАО в мае упал на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Во главе снижения цен оказалась кукуруза, которая подешевела на 9,8%. Цена на пшеницу упала на 3,5%, а цена на рис в мае продолжала расти, сообщила организация.

Индекс цен на растительные масла ФАО в мае снизился на 8,7%, что в сравнении что с прошлым годом меньше на 48,2%. Снижение цен обусловлено слабым импортом, в то время как производство в основных странах-производителях выросло.

Цены на молочную продукцию в среднем за месяц снизились на 3,2%. Падение цен было вызвано резким падением цен на сыр, поскольку его экспортные возможности уменьшились, а производство молока в северном полушарии было высоким.

Однако в мире цены на сухое молоко и масло в мае выросли.

Одним из немногих исключений среди мировых цен в мае стал сахар. Мировые цены на сахар в мае росли четвертый месяц подряд - на 5,5% по сравнению с апрелем и почти на 31% в годовом исчислении. Рост цен обусловлен глобальным предложением, а также опасениями, что природное явление, известное как Эль-Ниньо, негативно повлияет на урожай следующего года.

Еще большему росту цен на сахар препятствовал положительный прогноз урожая в Бразилии на 2023 год, а также падение мировых цен на нефть, сообщает организация в своем пресс-релизе.

Вследствие увеличения спроса незначительно (на один процент) выросла и мировая рыночная цена на мясо.