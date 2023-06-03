Увидеть Хельсинки и (не) умереть: секретное оружие романтизма и неприличности, пролезшие в музей

Александр Лауреус. «Ноев ковчег», или Люди и скот на пароме. (1809). Фото: Wikimedia Commons

Возвращаясь обратно в центр, стоит заглянуть в Часовню Тишины на площади Narinkkatori – она построена из гнутой еловой щепы, обмазанной воском. С точки зрения пространства это очень продуманная капсула изоляции посреди городской суеты. А совсем рядом, не доходя пары шагов до музея современного искусства Kiasma, есть еще один примечательный объект – новое здание музея Amos Rex, открывшегося в 1965 году на базе коллекции предпринимателя Амоса Андерсона. Раньше об этой институции редко вспоминали, но после открытия в 2018 году удивительного подземного пространства на краю Камппи музей стал архитектурной достопримечательностью. Сейчас там идет триеннале молодого финского искусства. Отдельно погружаться во все это можно только от жгучего желания, но при наличии карточки стоит заглянуть ради затейливого интерьера.

Экстерьер новой площадки музея Amos Rex в Камппи. Фото: Eero VabamÄgi/eesti Meedia/scanpix

Самая ударная и в хорошем смысле попсовая история этого лета – ретроспектива в близлежащем музее Kiasma, посвященная скандальному финскому художнику Тоуко Лаксонену. Во всем мире он известен под псевдонимом Tom of Finland. Еще лет 15 назад альбомы его графики из «приличных» издателей делал один Taschen, занимающий нишу массовой полиграфии с объемным эротическим слотом. Теперь «финский Том», которым восхищался отец поп-арта Энди Уорхол и вдохновлялся иконический мастер гей-фотографии Роберт Мэпплторп, буквально вышел из тени, где прятался от возмущенной общественности.