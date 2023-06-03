Страшная городская легенда Печор: в Таллинне могут и машину побить

«Если в Выру, то еще нормально, а в Тарту или дальше, в Таллинн, то могут и машину побить», - говорит житель расположенной в десятке километров от эстонской границы деревни Лыкова Александр.

Он один из нескольких живущих у границы с Эстонией представителей народа сету, с которыми псковское издание «Псковская губерния» пообщалось. Сету, проживающих на российской стороне, спросили, как они относятся к войне в Украине и как она повлияла на общение с их родственниками, проживающими в Эстонии.

Александр говорит, что если до войны эстонские сету часто приезжали в деревню, сейчас в Печорском районе не встретишь приезжих из Эстонии.

Известно, что в Псковской области проживает 100-170 сету, всего в России около 250-300 человек с сетускими корнями. У многих сету, проживающих вблизи границы с Эстонией, есть два паспорта, что облегчает им перемещение между двумя странами.

Сохраняет эстонский паспорт

«Я еще в 1993-м году получил эстонский паспорт. Так и обновляю постоянно, - сказал изданию житель Лыкова Николай. - Я даже в пандемию туда ездил, никаких проблем на границе у меня нет. Сыновья мои живут в Пскове, хотя старший прописан в Эстонии, а другие родственники, двоюродные всякие живут там постоянно. Общаемся часто, но по телефону всего не обсудишь. Когда приезжаю в гости, тогда говорим уже нормально».