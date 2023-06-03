Страшная городская легенда Печор: в Таллинне могут и машину побить

Война в Украине также прервала общение между представителями народа сету, которые проживают по обе стороны границы Эстонии и России, и в Печорах распространено мнение, что выезжать на машине с российскими номерами за пределы Выру, дальше в Эстонию, - плохая идея.
«Если в Выру, то еще нормально, а в Тарту или дальше, в Таллинн, то могут и машину побить», - говорит житель расположенной в десятке километров от эстонской границы деревни Лыкова Александр.
Он один из нескольких живущих у границы с Эстонией представителей народа сету, с которыми псковское издание «Псковская губерния» пообщалось. Сету, проживающих на российской стороне, спросили, как они относятся к войне в Украине и как она повлияла на общение с их родственниками, проживающими в Эстонии.
Александр говорит, что если до войны эстонские сету часто приезжали в деревню, сейчас в Печорском районе не встретишь приезжих из Эстонии.
Известно, что в Псковской области проживает 100-170 сету, всего в России около 250-300 человек с сетускими корнями. У многих сету, проживающих вблизи границы с Эстонией, есть два паспорта, что облегчает им перемещение между двумя странами.
Сохраняет эстонский паспорт
«Я еще в 1993-м году получил эстонский паспорт. Так и обновляю постоянно, - сказал изданию житель Лыкова Николай. - Я даже в пандемию туда ездил, никаких проблем на границе у меня нет. Сыновья мои живут в Пскове, хотя старший прописан в Эстонии, а другие родственники, двоюродные всякие живут там постоянно. Общаемся часто, но по телефону всего не обсудишь. Когда приезжаю в гости, тогда говорим уже нормально».
Когда журналист «Псковской губернии» спрашивает об их отношении к войне в Украине, они говорят сдержано. «Когда мобилизация была, мои сыновья тоже боялись, но потом сказали, что тех, у кого двойное гражданство, не надо брать, - говорит Николай. - Но потом, когда народу стало не хватать, забрали ребят с Паниковичей (деревня примерно в трех километрах от границы с Эстонией - прим. ред.). Вот у нас у сету сына забрали».
«Он сапером вроде работает, под пули они не лезут, так что нормально пока», – добавляет Александр.
По словам Александра, отношения с эстонцами портятся и это печально. «С родней общение у нас нормальное. Но есть другой пример: приезжал пастор ко мне, он там в Эстонии делами сету занимается, и пошел разговор (о войне – прим.ред). Я стал говорить, что украинцы тоже виноваты, так он на меня так попер, а потом ушел и не стал разговаривать, - заявляет Александр. - Они за Украину горой, а я больше нейтральный. Не знаю кому сейчас верить. Новостей я смотрю немного, эстонские иногда, которые по-русски читают, а в основном смотрю фильмы, но это на российском ТВ».
По их словам, будущее сету на российской стороне довольно мрачное. «Некому уже тут жить. Лет десять пройдет и никого не останется», - говорит Николай.
«А я вот тут читал, что [губернатор Псковской области Андрей] Турчак с [нынешним губернатором Михаилом] Ведерниковым дали сетускому народу 33 миллиона рублей. Но их никто не видел, куда они ушли? Зато стоянки понастроили. Три Камаза гравия привезли - восемь миллионов. Купили, говорят, трактор и автобус. Так этот трактор мне один раз огород копал и пришлось ремонтировать. Потом сено косил, опять сломался, и больше я его не видел. Автобус в Петербург возил капусту и морковку, да и сгнил, пока возил. Я его издалека только видел, даже не катался», - подливает масла в огонь Александр.