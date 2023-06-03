Собираетесь в отпуск за границу? МИД Эстонии призвал всех регистрировать свои поездки

Регистрация краткосрочного пребывания за границей обеспечивает самую быструю и эффективную консульскую помощь гражданину Эстонии, который находится в иностранном государстве в качестве туриста.

Регистрация полезна тем, что позволяет быстро связаться с вами или вашими близкими, если:

есть основания опасаться серьезной угрозы для вашей жизни или здоровья, и Министерство иностранных дел хочет оперативно дать вам важные указания касательно дальнейшего поведения (например, вас могут проинформировать, что уровень опасности повышен в связи с каким-то событием в регионе, объявлено предупреждение о стихийном бедствии и так далее);

если в иностранном государстве уже произошло событие, которое может угрожать вашей безопасности, и Министерство иностранных дел хочет убедиться, что с вами все в порядке, а также уточнить, нужна ли вам министерская помощь для выезда из опасного региона (например, в этом районе произошел теракт, произошло стихийное бедствие и так далее);

с вами произошел несчастный случай, но по каким-то причинам вы не можете самостоятельно связаться с близкими – в этом случае при необходимости можно быстро связаться с вашими близкими на основании предоставленной вами информации.

Если вы путешествуете через туристическую фирму, уточните, организована ли регистрация или нет.

Имейте в виду, что чем более точную информацию вы предоставите при регистрации (включая попутчиков, информацию о лидере группы, остановках и маршруте), тем быстрее МИД сможет связаться с вами в экстренной ситуации.

Данные, предоставленные при регистрации, используются только в целях оказания консульской помощи и защищены Законом о персональных данных.

Каждый день Министерство иностранных дел делится полезными советами касательно путешествий и отвечает на все вопросы, связанные с поездками, в онлайн-консульстве Facebook.