Путешествие обернулось кошмаром: возвращение туриста в Эстонию обошлось в 100 000 евро

Во время поездки по Африке турист из Эстонии внезапно заболел, что привело к необходимости госпитализации и перевозки с другого континента на родину санитарной авиацией. Соответствующие расходы значительно превысили отметку в 100 000 евро.
«Выезжая за границу, в том числе в близлежащие страны, всегда нужно учитывать возможность что-то непредвиденного, когда туристическая страховка окажется очень полезной», - сказала руководитель по продуктам туристического страхования PZU Кристель Солон.
Неожиданно поездку могут испортить несчастные случаи и болезни, а также прерывания путешествия и порча багажа. «Самыми дорогими оказываются страховые возмещения, связанные со здоровьем, поэтому всегда стоит следить за тем, чтобы сумма страховки была достаточно большой. Наш случай с убытком в более 100 000 евро - яркий тому пример», - добавила она.
Путешествуя по соседним странам, люди слишком часто полагаются на европейскую карту медицинского страхования и отказываются от страхования путешествий. По словам Солон, это довольно рискованно, поскольку европейская карта медицинского страхования может лишь частично покрыть расходы на лечение, а собственная ответственность в конкретных странах ложится на клиента. Также, как правило, карта медицинского страхования не покрывает междугородную транспортировку пациента или лекарства в полном объеме, а стоимость перевозки, как видно, может достигать заоблачных высот.
«В нашем рекордном случае доля транспортных расходов составила порядка 105 000 евро, и в прошлом также было несколько примеров, когда собственно медицинские расходы покрывались картой медицинского страхования, но специальный медицинский транспорт на родину стоил тысячи и даже десятки тысяч евро. Например, у нас был случай в Швеции, где стоимость спецтранспорта в Эстонию составила 18 000 евро», - отметила Солон.
В Эстонии мы привыкли к государственному медицинскому обслуживанию, но во многих странах Евросоюза распространены частные больницы, которые не акцептируют карты медицинского страхования и требуют от клиента немедленной оплаты услуги. «Зачастую целью поездки являются популярные курорты и горнолыжные центры, где медицинские услуги оказывают только частные клиники, а ближайшие государственные медучреждения могут находиться за десятки километров», - сказала Солон.
В прошлом году в качестве возмещения по страхованию путешествий компания PZU Kindlustus выплатила в общей сложности более 900 000 евро. Первый квартал этого года продолжает демонстрировать большое количество ущербов в поездках, причем конец апреля не принес никаких изменений. «За первые четыре месяца этого года в качестве возмещений по страхованию путешествий уже выплачено более 400 000 евро. Это показывает, что после пандемии коронавируса люди снова активно путешествуют, что это само по себе, разумеется, очень хорошо», - добавила Солон.