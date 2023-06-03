Путешествие обернулось кошмаром: возвращение туриста в Эстонию обошлось в 100 000 евро

«Выезжая за границу, в том числе в близлежащие страны, всегда нужно учитывать возможность что-то непредвиденного, когда туристическая страховка окажется очень полезной», - сказала руководитель по продуктам туристического страхования PZU Кристель Солон.

Неожиданно поездку могут испортить несчастные случаи и болезни, а также прерывания путешествия и порча багажа. «Самыми дорогими оказываются страховые возмещения, связанные со здоровьем, поэтому всегда стоит следить за тем, чтобы сумма страховки была достаточно большой. Наш случай с убытком в более 100 000 евро - яркий тому пример», - добавила она.

Путешествуя по соседним странам, люди слишком часто полагаются на европейскую карту медицинского страхования и отказываются от страхования путешествий. По словам Солон, это довольно рискованно, поскольку европейская карта медицинского страхования может лишь частично покрыть расходы на лечение, а собственная ответственность в конкретных странах ложится на клиента. Также, как правило, карта медицинского страхования не покрывает междугородную транспортировку пациента или лекарства в полном объеме, а стоимость перевозки, как видно, может достигать заоблачных высот.