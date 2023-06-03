Люди негодуют: Таллинн не будет косить траву в общественных зеленых зонах

«С 1 декабря прошлого года у нас действуют новые договоры на содержание различных зеленых зон. Мы сократили объем косьбы в Таллинне, сделали косьбу более редкой, менее интенсивной. На этой неделе Таллинн дал понять своим подрядчикам, что на время косьбу нужно прекратить совсем, так как в ближайшее время дождей не ожидается, и мы можем столкнуться с периодом засухи», - сказал вице-мэр Владимир Свет на пресс-конференции в мэрии. Он добавил, что в тех местах, где косьба только что проводилась, она была выполнена в соответствии с циклом технического обслуживания. Но на данный момент косьба приостановлена, и к ней вернутся, когда станет ясно, что засушливый период подходит к концу.

«Учитывая температуры, которые у нас иногда бывают ночью, не все могут понять, что сейчас именно такое время, но специалисты говорят, что скоро может наступить засуха, поэтому мы реагируем немного заранее», - сказал Свет.

В рамках программы «Зеленый след» будет создано 14 лугов с совершенно иным планом ухода, которые будут иметь совершенно иной план ухода, предусматривающий не скашивание, а посев луговых растений. «Застройку этих участков уже можно увидеть в некоторых местах. На самом деле в этом году мы косим уже меньше, чем в прошлом году, и в дальнейшем планируем сокращать объемы кошения», - подтвердил Свет.