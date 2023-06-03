Люди негодуют: Таллинн не будет косить траву в общественных зеленых зонах

Городская управа Таллинна попросила своих подрядчиков временно приостановить работы по скашиванию травы в городских парках и зеленых зонах на время, пока стоит сухая солнечная погода.
«С 1 декабря прошлого года у нас действуют новые договоры на содержание различных зеленых зон. Мы сократили объем косьбы в Таллинне, сделали косьбу более редкой, менее интенсивной. На этой неделе Таллинн дал понять своим подрядчикам, что на время косьбу нужно прекратить совсем, так как в ближайшее время дождей не ожидается, и мы можем столкнуться с периодом засухи», - сказал вице-мэр Владимир Свет на пресс-конференции в мэрии. Он добавил, что в тех местах, где косьба только что проводилась, она была выполнена в соответствии с циклом технического обслуживания. Но на данный момент косьба приостановлена, и к ней вернутся, когда станет ясно, что засушливый период подходит к концу.
«Учитывая температуры, которые у нас иногда бывают ночью, не все могут понять, что сейчас именно такое время, но специалисты говорят, что скоро может наступить засуха, поэтому мы реагируем немного заранее», - сказал Свет.
В рамках программы «Зеленый след» будет создано 14 лугов с совершенно иным планом ухода, которые будут иметь совершенно иной план ухода, предусматривающий не скашивание, а посев луговых растений. «Застройку этих участков уже можно увидеть в некоторых местах. На самом деле в этом году мы косим уже меньше, чем в прошлом году, и в дальнейшем планируем сокращать объемы кошения», - подтвердил Свет.
Однако все сказанное не означает, что грохочущих газонокосилок в Таллинне нельзя встретить и сегодня. Не все зеленые зоны принадлежат городу, и каждый владелец сам решает, как содержать свою землю. Однако Свет посчитал, что следует послать сигнал и частникам, предостерегая их от покосов.
По словам вице-мэра, сейчас немало горожан, которые обращаются в администрацию города с требованием чаще косить газон в том или ином месте. Кто боится клещей, кто просто думает, что зеленая зона выглядит правильно лишь тогда, когда трава скошена.
«На самом деле не было подтверждено, что стрижка газона помогает уменьшить количество клещей. Главное, чтобы мы подходили к этому научно обоснованно и предпринимали действия, которые могут подтвердить специалисты», - сказал Свет.
Но он также признал, что желания людей в отношении одной и той же зеленой зоны могут кардинально отличаться. «Человек, который видит зеленую зону из окна автомобиля, имеет другое мнение, чем тот, чьи дети играют на той же зеленой зоне», - подытожил Свет.