Мастер на все руки: задержание одного человека повлияло на весь преступный мир Эстонии

Слухи о том, что бывший похититель драгоценностей Планин зарабатывает на жизнь сборкой оружия и что его продукция распространяется на эстонском рынке, стали поступать в полицию еще несколько лет назад.
«Мы получили информацию из нескольких источников, что через Планина можно приобрести приличное пересобранное в огнестрельное оружие. Интерес к такому оружию проявляли уличные торговцы и прочие подобные им личности», - сказал руководитель отдела преступлений против личности уголовного бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес.