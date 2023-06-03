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Мастер на все руки: задержание одного человека повлияло на весь преступный мир Эстонии

Андрес Эйнманн
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Место, где Планин пересобирал оружие.
Место, где Планин пересобирал оружие. Фото: Kohtutoimik

Валерий Планин - человек с золотыми руками. Пересобирая в доме своих родителей стартовые и газовые пистолеты в огнестрельное оружие, он снабжал им деятелей эстонского преступного мира, пока в конце мая прошлого года его не задержала полиция.

Слухи о том, что бывший похититель драгоценностей Планин зарабатывает на жизнь сборкой оружия и что его продукция распространяется на эстонском рынке, стали поступать в полицию еще несколько лет назад.

«Мы получили информацию из нескольких источников, что через Планина можно приобрести приличное пересобранное в огнестрельное оружие. Интерес к такому оружию проявляли уличные торговцы и прочие подобные им личности», - сказал руководитель отдела преступлений против личности уголовного бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

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