Фото ⟩ Подробности трагедии в центре города: найдено тело утонувшего, его личность установлена

Сегодня после обеда водолазы обнаружили тело мужчины в реке Эмайыги недалеко от моста Раху. «Тело принадлежит тому же 24-летнему иностранцу, который пропал в Тарту в субботу вечером, - сообщила представитель полиции Пирьо Нейссаар. - Полиция выражает соболезнования родным и близким погибшего».

В субботу вечером дежурный патрульной службы Тартуского отделения полиции Стевен Кайо рассказал, что на тот момент было известно о трагическом событии.

Эмайыги за отелем Dorpat. Фото: Kristjan Teedema

«Просмотрев записи городских камер и расположенных в этом районе учреждений, мы установили, что в субботу в 03.40 мужчина, утонувший в Эмайыги, шел под мостом Раху возле пешеходного туннеля, в какой-то момент он повис над водой на металлическом охраждении и упал в воду, - рассказал он. - После этого видно, как этот человек пытался плыть в сторону торгового центра Tasku, когда со стороны клуба Atlantis подошел катер, с которого ему бросили спасательный круг. К сожалению, спасательный круг не долетел до мужчины, после чего компания на катере пыталась приблизиться к мужчине. Когда катер приближается к человеку, он уходит под воду, и на поверхности воды больше не видно движения».