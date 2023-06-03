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Фото ⟩ Подробности трагедии в центре города: тело утонувшего не найдено, в полицию сообщили о пропаже иностранца

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Айме Йыги Юрген Пуйстая
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Ночью 3 июня, около 3.45 утра, в центре Тарту в Эмайыги за отелем Dorpat произошел несчастный случай с человеком, который ушел под воду и его не удалось спасти. Тело не найдено.

В субботу вечером дежурный патрульной службы Тартуского отделения полиции Стевен Кайо рассказал, что на тот момент было известно о трагическом событии.

Эмайыги за отелем Dorpat.
Эмайыги за отелем Dorpat. Фото: Kristjan Teedema

«Просмотрев записи городских камер и расположенных в этом районе учреждений, мы установили, что в субботу в 03.40 мужчина, утонувший в Эмайыги, шел под мостом Раху возле пешеходного туннеля, в какой-то момент он повис над водой на металлическом охраждении и упал в воду, - рассказал он. - После этого видно, как этот человек пытался плыть в сторону торгового центра Tasku, когда со стороны клуба Atlantis подошел катер, с которого ему бросили спасательный круг. К сожалению, спасательный круг не долетел до мужчины, после чего компания на катере пыталась приблизиться к мужчине. Когда катер приближается к человеку, он уходит под воду, и на поверхности воды больше не видно движения».

По словам Стевена Кайо, очевидцы сразу же сообщили о происшествии в Центр тревоги, и спасатели начали поиски человека в реке в том районе, где его видели в последний раз, но, к сожалению, это не принесло результатов. «В настоящее время (вчера около восьми вечера - прим.ред.) пограничники кордона Муствеэ разыскивают мужчину в реке с помощью полицейского катера и гидролокатора, и к поискам привлечены волонтеры», - сказал он.

Пограничники кордона Муствеэ продолжают поиски в Эмайыги.
Пограничники кордона Муствеэ продолжают поиски в Эмайыги. Фото: Jürgen Puistaja

Однако личность утонувшего остается неустановленной, но есть подозрение, что это может быть иностранец, пропавший той ночью в городе Тарту.

«Его друзья сообщили нам об исчезновении около 15 часов, - сказал Стивен Кайо. - Друзья пропавшего заметили, что он не вернулся с ними в один отель к полудню, а связаться с ним не удавалось с ночи. На данный момент больше ничего не известно».

Около 16 часов за отелем Dorpat можно было увидеть катер поисковиков-добровольцев, который несколько раз прошел как у обоих берегов, так и чуть дальше по средней линии реки туда и обратно, проверяя более пары сотен метров вниз по течению от моста Раху, на борту был человек, внимательно наблюдавший за находящимися на катере экранами.

Катер добровольцев.
Катер добровольцев. Фото: Kristjan Teedema
Поиски человека.
Поиски человека. Фото: Kristjan Teedema

Около 17 часов пограничники кордона Муствеэ были на месте со своим гидролокатором и продолжали работу с катером Тартуского отделения полиции.

Как проходили поиски, смотрите в галерее!

Пограничники кордона Муствеэ продолжают поиски утонувшего в Эмайыги.
Пограничники кордона Муствеэ продолжают поиски утонувшего в Эмайыги. Фото: Jürgen Puistaja
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