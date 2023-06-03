Фото ⟩ Подробности трагедии в центре города: тело утонувшего не найдено, в полицию сообщили о пропаже иностранца

«Просмотрев записи городских камер и расположенных в этом районе учреждений, мы установили, что в субботу в 03.40 мужчина, утонувший в Эмайыги, шел под мостом Раху возле пешеходного туннеля, в какой-то момент он повис над водой на металлическом охраждении и упал в воду, - рассказал он. - После этого видно, как этот человек пытался плыть в сторону торгового центра Tasku, когда со стороны клуба Atlantis подошел катер, с которого ему бросили спасательный круг. К сожалению, спасательный круг не долетел до мужчины, после чего компания на катере пыталась приблизиться к мужчине. Когда катер приближается к человеку, он уходит под воду, и на поверхности воды больше не видно движения».