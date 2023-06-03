Ночью 3 июня, около 3.45 утра, в центре Тарту в Эмайыги за отелем Dorpat произошел несчастный случай с человеком, который ушел под воду и его не удалось спасти. Тело не найдено.
Фото ⟩ Подробности трагедии в центре города: тело утонувшего не найдено, в полицию сообщили о пропаже иностранца
В субботу вечером дежурный патрульной службы Тартуского отделения полиции Стевен Кайо рассказал, что на тот момент было известно о трагическом событии.
«Просмотрев записи городских камер и расположенных в этом районе учреждений, мы установили, что в субботу в 03.40 мужчина, утонувший в Эмайыги, шел под мостом Раху возле пешеходного туннеля, в какой-то момент он повис над водой на металлическом охраждении и упал в воду, - рассказал он. - После этого видно, как этот человек пытался плыть в сторону торгового центра Tasku, когда со стороны клуба Atlantis подошел катер, с которого ему бросили спасательный круг. К сожалению, спасательный круг не долетел до мужчины, после чего компания на катере пыталась приблизиться к мужчине. Когда катер приближается к человеку, он уходит под воду, и на поверхности воды больше не видно движения».
По словам Стевена Кайо, очевидцы сразу же сообщили о происшествии в Центр тревоги, и спасатели начали поиски человека в реке в том районе, где его видели в последний раз, но, к сожалению, это не принесло результатов. «В настоящее время (вчера около восьми вечера - прим.ред.) пограничники кордона Муствеэ разыскивают мужчину в реке с помощью полицейского катера и гидролокатора, и к поискам привлечены волонтеры», - сказал он.
Однако личность утонувшего остается неустановленной, но есть подозрение, что это может быть иностранец, пропавший той ночью в городе Тарту.
«Его друзья сообщили нам об исчезновении около 15 часов, - сказал Стивен Кайо. - Друзья пропавшего заметили, что он не вернулся с ними в один отель к полудню, а связаться с ним не удавалось с ночи. На данный момент больше ничего не известно».
Около 16 часов за отелем Dorpat можно было увидеть катер поисковиков-добровольцев, который несколько раз прошел как у обоих берегов, так и чуть дальше по средней линии реки туда и обратно, проверяя более пары сотен метров вниз по течению от моста Раху, на борту был человек, внимательно наблюдавший за находящимися на катере экранами.
Около 17 часов пограничники кордона Муствеэ были на месте со своим гидролокатором и продолжали работу с катером Тартуского отделения полиции.
Как проходили поиски, смотрите в галерее!