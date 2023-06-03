Угон автомобиля в Таллинне: преступник пытался скрыться от полиции, но попал в аварию

14 июля 2022 года. Таллинн, Мустамяэ. Девять часов вечера. На парковке стоит фургон Citöen Berlingo с работающим двигателем и незапертыми дверями. В машину садится посторонний человек и уезжает без согласия владельца автомобиля.

Он катается на автомобиле в разных местах до раннего утра следующего дня, но в 06.28 в Ярвамаа, на границе города Тюри он игнорирует сигнал полиции остановиться и, превысив разрешенную скорость, продолжает движение на скорости до 150 км/ч. Он пытается скрыться от преследовавших его полицейских машин по дорогам Ярвамаа, Рапламмаа и Пярнумаа. Через полчаса на пятом километре дороги Пярну-Яагупи-Кергу в Пярнумаа угонщик теряет управление над Citröen Berlingo и автомобиль вылетает с дороги. Полиция задерживает нарушителя.