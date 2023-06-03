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Водитель уснул за рулем: на шоссе Таллинн-Тарту машина вылетела с дороги и приземлилась на крышу

rus.postimees.ee
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Авария. Фото иллюстративное.
Авария. Фото иллюстративное. Фото: Kristo Kivisoo

Сегодня, 3 июня, в девять часов утра на шоссе Таллинн-Тарту, на границе Ярвамаа и Йыгевамаа, произошло ДТП.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар подтвердила, что сегодня утром в 09.15 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Ярвамаа на 109-м километре Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа.

По предварительным данным, водитель фургона Volkswagen, следовавший со стороны Таллинна в Тарту, заснул за рулем, в результате чего потерял управление над автомобилем, в результате чего машина вылетела с дороги и приземлилась на крышу. В момент аварии водитель находился в машине один.

Медики осмотрели 19-летнего водителя на месте, травм у него не обнаружено. Водитель был трезв и у него есть водительские права.

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