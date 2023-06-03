Фото и видео ⟩ «Мы все – Латвия»: в Риге проходит шествие Riga Pride

В шествии принимают участие несколько тысяч человек, отмечает агентство LETA. За мероприятием наблюдает большое количество сотрудников государственной и муниципальной полиции Латвии.

Организаторы сообщили, что сбор на шествие начался около 12.00 в Верманском парке, а само шествие началось в 13.00. Первоначально в Верманский парк, где собрались участники марша, пришло немного протестующих.

Галерея: Протестующие во время шествия Riga Pride

Участники шествия несут плакаты с надписями - «Мать Латвия любит всех детей», «Страна основана на человеческом уважении и свободе» - и другими.

Когда шествие началось, протестующие рассредоточились по его маршруту. С отдельными протестующими провели беседы сотрудники полиции. Значимых инцидентов между сторонниками противоположных позиций не произошло.

Счастливого прайда! Вы еще можете успеть, хвост шествия все еще в парке.

Шествие подбадривает единорог и его помощники, пускающие мыльные пузыри…

В общем, шествие очень массовое. Не помню, когда было так много людей, даже не на прайде, а на каком-либо мероприятии, кроме встречи хоккеистов. Ну, на праздник песни еще.

Vispār gājiens ir ļoti plaši apmeklēts, teikšu, kā ir. Neatminos, kad tik daudz ir bijuši, un pat ne praidā, bet jebkuŗā pasākumā, kas nav hokejistu sagaidīšana. Nu dziesmu svētku gājiens droši vien, ok pic.twitter.com/Ze1jyoyzib — Didzis Veinbergs (@didzvein) June 3, 2023

Видео: Атмосфера праздника на шествии

Галерея: Шествие Riga Pride

Чтобы вместе выступать за инклюзивное и равноправное общество, где все люди ценны, TVNET GRUPA вместе с партнерами поддержала создание цветочной фотостены в Верманском саду, на пересечении улицы Кр. Барона и улицы Элизабетес. Авторами и художниками цветочной идеи стали Мара Чауре (Дроздова) и Артур Мельник. Эти цветы и являются главной темой Riga Pride в этом году - расцветайте!