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Фото и видео ⟩ «Мы все – Латвия»: в Риге проходит шествие Riga Pride

rus.tvnet.lv
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Шествие в Риге
Шествие в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, 3 июня, в Риге проходит шествие «Мы все - Латвия» (Mēs visi esam Latvija) с целью содействия инклюзивному обществу и принятию Закона о гражданском союзе, который призван обеспечить правовую защиту всех семей, пишет Rus.TVNET.

В шествии принимают участие несколько тысяч человек, отмечает агентство LETA. За мероприятием наблюдает большое количество сотрудников государственной и муниципальной полиции Латвии.

Организаторы сообщили, что сбор на шествие начался около 12.00 в Верманском парке, а само шествие началось в 13.00. Первоначально в Верманский парк, где собрались участники марша, пришло немного протестующих.

Галерея: Протестующие во время шествия Riga Pride

Участники шествия несут плакаты с надписями - «Мать Латвия любит всех детей», «Страна основана на человеческом уважении и свободе» - и другими.

Когда шествие началось, протестующие рассредоточились по его маршруту. С отдельными протестующими провели беседы сотрудники полиции. Значимых инцидентов между сторонниками противоположных позиций не произошло.

Счастливого прайда! Вы еще можете успеть, хвост шествия все еще в парке.

Шествие подбадривает единорог и его помощники, пускающие мыльные пузыри…

В общем, шествие очень массовое. Не помню, когда было так много людей, даже не на прайде, а на каком-либо мероприятии, кроме встречи хоккеистов. Ну, на праздник песни еще.

Видео: Атмосфера праздника на шествии

Галерея: Шествие Riga Pride

Чтобы вместе выступать за инклюзивное и равноправное общество, где все люди ценны, TVNET GRUPA вместе с партнерами поддержала создание цветочной фотостены в Верманском саду, на пересечении улицы Кр. Барона и улицы Элизабетес. Авторами и художниками цветочной идеи стали Мара Чауре (Дроздова) и Артур Мельник. Эти цветы и являются главной темой Riga Pride в этом году - расцветайте!

Галерея: Стена цветов возле Верманского сада

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