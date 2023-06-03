Правительство Венгрии опубликовало ролик, в котором показали карту Украины без Крыма

«Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко стать глобальной. Хватит войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизни. Настало время для мира», - говорится в ролике.

Эти слова сопровождаются изображением детей и женщин, а также разрушенных войной городов. Когда речь заходит о возможности превращения войны в глобальный конфликт, на экране появляется карта Украины, которая не включает территорию аннексированного Россией Крыма.

Официально Венгрия не признавала аннексию Крыма законной.

В начале июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить наступления ВСУ и начать переговоры между Москвой и Киевом, чтобы не допустить «кровавой бойни».

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на заявление Орбана, предложив ему убедить президента Владимира Путина вывести российские войска со всей территории Украины.