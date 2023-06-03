Больше ста пожаров в год: в погоне за экономией люди совершают ошибки, которые могут стоить им жизни

Важную роль играют состояние и возраст устройства. В подтверждение этого эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет привела в пример пожар, произошедший прошлой зимой на одной из дач. Хозяева редко приезжали туда, и единственным подключенным к электросети прибором был холодильник. Он постоянно работал во влажной холодной среде, при этом свободного пространства вокруг него было недостаточно. Однажды десятилетний электроприбор загорелся, это привело к тому, что дача сгорела.

«Во время работы компрессор холодильника нагревается, для охлаждения ему необходимо пространство. Также на его поверхность часто стекает конденсат, который остывает и испаряется с поверхности. Если в помещении холодно, эта жидкость может замерзнуть в трубопроводе, - пояснила Таавет. - Так что старые электроприборы лучше заменять».

Сами по себе электроприборы не опасны

И Спасательный департамент, и G4S подчеркивают, что технику, не используемую каждый день, следует отключать от электросети, поскольку никогда не знаешь, что может произойти, и чаще всего пожары в домах происходят именно из-за какой-нибудь аномалии. Например, возникшее от удара молнии сверхнапряжение может поджечь вполне исправное устройство. «Отключение приборов от электросети поможет снизить риск того, что добавочное напряжение, попадающее в электросеть, повредит их. Если электроприборы получают перенапряжение, их изоляция может быть повреждена и они могут загореться», - объяснил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.