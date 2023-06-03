В прошлом году в жилых домах из-за проблем с электричеством произошло 148 пожаров. Причиной стала неполадка в электросистеме или не самое правильное использование приборов. И хотя многие знают, что во избежание несчастных случаев надо отсоединять от розетки приборы, используемые временно, этого не всегда достаточно.
Больше ста пожаров в год: в погоне за экономией люди совершают ошибки, которые могут стоить им жизни
Важную роль играют состояние и возраст устройства. В подтверждение этого эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет привела в пример пожар, произошедший прошлой зимой на одной из дач. Хозяева редко приезжали туда, и единственным подключенным к электросети прибором был холодильник. Он постоянно работал во влажной холодной среде, при этом свободного пространства вокруг него было недостаточно. Однажды десятилетний электроприбор загорелся, это привело к тому, что дача сгорела.
«Во время работы компрессор холодильника нагревается, для охлаждения ему необходимо пространство. Также на его поверхность часто стекает конденсат, который остывает и испаряется с поверхности. Если в помещении холодно, эта жидкость может замерзнуть в трубопроводе, - пояснила Таавет. - Так что старые электроприборы лучше заменять».
Сами по себе электроприборы не опасны
И Спасательный департамент, и G4S подчеркивают, что технику, не используемую каждый день, следует отключать от электросети, поскольку никогда не знаешь, что может произойти, и чаще всего пожары в домах происходят именно из-за какой-нибудь аномалии. Например, возникшее от удара молнии сверхнапряжение может поджечь вполне исправное устройство. «Отключение приборов от электросети поможет снизить риск того, что добавочное напряжение, попадающее в электросеть, повредит их. Если электроприборы получают перенапряжение, их изоляция может быть повреждена и они могут загореться», - объяснил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.
|Окончательная причина
|2020
|2021
|2022
|Неполадка в электроустановке
|87
|95
|69
|Неполадка в электроприборе
|35
|40
|53
|Использование электроприборов
|16
|27
|26
|ВСЕГО
|138
|162
|148
Причиной пожара может стать и неисправный или слишком старый прибор. «Например, в неисправном оборудовании может возникнуть короткое замыкание, если ему недостаточно воздуха для охлаждения. Также такие приборы могут перегреться, - сказала Таавет. - Очень опасны и амортизированные электроприборы».
Грозы и сбои в сети непредсказуемы, однако каждому под силу избежать пожаров, вызванных электричеством. Например, следует убедиться, что электросистема дома современная и безопасная. До сих пор достаточно домов, в стенах которых - электросистемы советских времен.
Телевизор можно оставить в покое
При использовании техники очень важно соблюдать правила безопасности. Многие из нас, уходя из дома, в панике вспоминают, выключен ли утюг. Очень правильная мысль, ведь из-за этого началось немало пожаров.
При этом Таавет подчеркнула, что не нужно отключать от сети всю технику: иногда это может принести не пользу, а вред. Приборы, которые можно оставить подключенными к сети, - это, например, холодильник, тепловой насос, стиральная машина, посудомоечная машина, бойлер, подогрев пола, электроплита, телевизор, роутер, дигибокс и компьютер.
По словам Таавет, постоянное отключение этих устройств от сети может навредить их электронике и сократить срок службы. «Особенно чувствительны к этому, например, компьютеры, роутеры, дигибоксы, телевизоры, радио и различные усилители», – перечислила она.
Некоторые приборы не стоит вытаскивать из розетки и по двум другим причинам. Например, бойлер и подогрев пола после включения должны снова нагреваться, а это дополнительный расход энергии. Также сбиваются часы и настройки, и восстанавливать настройки неудобно.
«Не оставляйте без присмотра» - противоречивая рекомендация
Очень часто звучат рекомендации не оставлять работающие электроприборы без присмотра. Но к чему идет мир? На рынке появляется все больше устройств с таймером, которые сами включаются в определенное время. Очень удобно: стиральная машина включится за час до окончания рабочего дня - придешь домой, и можно развесить белье, или духовка начнет готовить еду до вашего прихода домой.
Пярьяла предупреждает, что особенно опасна техника, в которой используются вода и электричество, например, посудомоечная и стиральная машины. В них влажная среда, и при работе мотора образуется конденсат. Опасна и безопасная с виду вытяжка: в ней горячий воздух встречается с жиром, а также есть мотор, который со временем изнашивается и пачкается.
Пярьяла напомнил, что важнее всего предотвращать пожары, но, с другой стороны, если возгорание произошло, важно быстро обнаружить его. В наших домах появляется все больше легковоспламеняющихся материалов, и при несчастном случае критическое значение имеет каждая секунда.
Быстро обнаружить пожар помогает умный датчик дыма и угарного газа, который при необходимости сам отправит сигнал тем, кто на него отреагирует.