На конференции Центристской партии «Эстония - как дальше?» политолог Тынис Саартс заявил, что Центристская партия, которая в посткоммунистическую эпоху была на высоте, не смогла адаптироваться к новой глобализирующейся политической реальности в Эстонии, что также отражается на количестве избирателей партии.
Тынис Саартс: Центристской партии нужно найти новый подход к русскоязычному избирателю, иначе победят путинисты
По мнению Тыниса Саартса, Центристская партия в течение последних 22 лет очень успешно справилась в посткоммунистическом конфликте, поддерживая скорее проигравших от той эпохи, а именно пожилых, русскоязычных, сельских жителей и людей с низкими доходами.
«Но где-то в середине последнего десятилетия мы вступили в совершенно новую эпоху, которую я называю глобальной Эстонией, а нарративы и страхи этой эпохи совсем другие, - объяснил Саартс. - Победителями в этой эпохе станут те, для кого глобальная открытость является естественной - молодой средний класс, который должен уметь хорошо справляться в открытом мире. Проигравшими будут те, кто встревожен глобальной международной открытостью, для кого гендерные роли и традиционные ценности кажутся под угрозой, и для кого перемены происходят слишком быстро».
Саартс выделил три основные задачи, стоящие перед Центристской партией в ближайшем будущем. «Вопрос не в том, как стать самой большой, а в том, как сохранить центральный статус. Это главный вызов сегодня, - сказал Саартс. - Во-вторых, Центристская партия должна решить, к кому она хочет обратиться - к победителям или к проигравшим в глобализации? Проблема в том, что для проигравших нарратив EKRE гораздо привлекательнее, чем ваш. Вы также пытались обратиться к победителям. Ваши избиратели находятся посередине, и я думаю, что стратегию обращения к обоим следует продолжать, хотя здесь есть риск. Игра на середину работает только при умеренной поляризации в политике, но она не работает, если поляризация в обществе углубляется. Тогда вам придется выбирать сторону - либо вы на стороне консерваторов, либо на стороне либералов».
Третья серьезная проблема связана с русскоязычными регионами, где также произошла поляризация. Саартс отметил, что Центристская партия больше не может оставаться широкой русской партией. Ей приходится выбирать между партией пропутинских пенсионеров и партией прозападного русскоязычного среднего класса. Партия должна найти новый нарратив для русскоязычных избирателя.
«Центристская партия, однако, должна сыграть решающую роль в сохранении и укреплении эстонской демократии. Оставаясь крупной силой, она предотвратит возникновение двухпартийной системы и ограничит чрезмерную поляризацию, - отметил Саартс. - В то же время Центристская партия привязывает русского избирателя к эстонской политической системе и легитимирует ее для него. Ни одна другая партия не смогла этого сделать. С точки зрения демократии это очень важно, потому что если что-то случится с Центристской партией, то победят экстремисты - эстонские избиратели перейдут на сторону EKRE, а русские избиратели - на сторону прокремлевской партии. Подобный сценарий произошел в Венгрии и Польше».