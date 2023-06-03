Тынис Саартс: Центристской партии нужно найти новый подход к русскоязычному избирателю, иначе победят путинисты

«Но где-то в середине последнего десятилетия мы вступили в совершенно новую эпоху, которую я называю глобальной Эстонией, а нарративы и страхи этой эпохи совсем другие, - объяснил Саартс. - Победителями в этой эпохе станут те, для кого глобальная открытость является естественной - молодой средний класс, который должен уметь хорошо справляться в открытом мире. Проигравшими будут те, кто встревожен глобальной международной открытостью, для кого гендерные роли и традиционные ценности кажутся под угрозой, и для кого перемены происходят слишком быстро».

Саартс выделил три основные задачи, стоящие перед Центристской партией в ближайшем будущем. «Вопрос не в том, как стать самой большой, а в том, как сохранить центральный статус. Это главный вызов сегодня, - сказал Саартс. - Во-вторых, Центристская партия должна решить, к кому она хочет обратиться - к победителям или к проигравшим в глобализации? Проблема в том, что для проигравших нарратив EKRE гораздо привлекательнее, чем ваш. Вы также пытались обратиться к победителям. Ваши избиратели находятся посередине, и я думаю, что стратегию обращения к обоим следует продолжать, хотя здесь есть риск. Игра на середину работает только при умеренной поляризации в политике, но она не работает, если поляризация в обществе углубляется. Тогда вам придется выбирать сторону - либо вы на стороне консерваторов, либо на стороне либералов».