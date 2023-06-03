Турция направит миротворцев в Косово: начавшиеся после выборов беспорядки не стихают

Турция направит миротворческие войска в Косово, удовлетворив соответствующий запрос НАТО о присоединении к международному миротворческому контингенту KFOR. В связи с беспорядками на севере Косово миротворцы будут отправлены 4 и 5 июня, сообщило в субботу, 3 июня, Минобороны в Анкаре.

Ведомство призвало к сдержанному и конструктивному диалогу по разрешению кризиса, который может нанести ущерб безопасности и стабильности в регионе.

Беспорядки в Звечане на севере Косово

В городе Звечан в Косово 29 мая произошли столкновения протестующих с силами KFOR. В результате беспорядков пострадали не менее 50 протестующих и 41 сотрудник KFOR. Евросоюз решительно осудил «шокирующее насилие» в Звечане, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «ЕС призывает власти Косово и протестующих к немедленной и безоговорочной деэскалации ситуации. Мы ожидаем, что стороны будут действовать ответственно и немедленно найдут политическое решение с помощью диалога», - написал Боррель.

Несмотря на это, акции протеста сербских демонстрантов на севере Косово продолжились. Протестующие требуют вывода косовских сил безопасности из региона и увольнения мэров, принадлежащих к этнической албанской группе населения.

Ситуация в Косово обострилась после муниципальных выборов

Конфликт в регионе обострился после того, как 26 мая в Косово вступили в должность мэры нескольких городов с сербским большинством. На прошедших в апреле муниципальных выборах несмотря на явку в 3,5 процента победили косовские албанцы, поскольку сербы голосование бойкотировали. После этого в Косово начались протесты, которые переросли в столкновения между спецназом и сербами. Сербия в ответ привела армию в полную боеготовность.