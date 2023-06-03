Эстония выпустила почтовую марку в честь вступления Финляндии в НАТО

В пятницу, 2 июня, Omniva выпустила новую почтовую марку в честь вступления Финляндии в НАТО, сообщает Rus.ERR.
Финляндия стала 31-м государством-членом НАТО 4 апреля этого года, когда министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал соответствующие документы США как стране-депозитарию Североатлантического договора.
«Вступление Финляндии в НАТО - это историческое событие, и марка служит нашим символическим знаком поддержки финского народа в ознаменование этого очень важного момента», - сказал глава Omniva Март Мяги.
Дизайн марки разработал художник Яан Саар. Вместе с Мартом Мяги они официально представили марку в посольстве Финляндии в Таллинне.
Тираж марки - 25 000 экземпляров, а стоимость - 2,60 евро. Таким образом, она подходит для международной отправки писем и открыток.
В 2023 году компания Omniva выпустит несколько десятков почтовых марок, посвященных знаменательным для страны и общества событиям и личностям. С апреля 2023 года почтовые марки Omniva будут печататься на бумаге с маркировкой Лесного попечительского совета (FSC) за ответственное лесопользование. Знак FSC удостоверяет, что древесина, используемая для производства бумаги, поступает из ответственно управляемых лесов и что при этом были учтены экономические, экологические и социальные аспекты.
Источник: Omniva