Эстония выпустила почтовую марку в честь вступления Финляндии в НАТО

«Вступление Финляндии в НАТО - это историческое событие, и марка служит нашим символическим знаком поддержки финского народа в ознаменование этого очень важного момента», - сказал глава Omniva Март Мяги.

В 2023 году компания Omniva выпустит несколько десятков почтовых марок, посвященных знаменательным для страны и общества событиям и личностям. С апреля 2023 года почтовые марки Omniva будут печататься на бумаге с маркировкой Лесного попечительского совета (FSC) за ответственное лесопользование. Знак FSC удостоверяет, что древесина, используемая для производства бумаги, поступает из ответственно управляемых лесов и что при этом были учтены экономические, экологические и социальные аспекты.

Источник: Omniva