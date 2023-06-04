Мало кто сейчас помнит шуточную песенку «Хромой король» в исполнении Вадима Мулермана , но вот после поездки в Германию захотелось придать ей гастрономический акцент, и бархат превратился в студень, а шелк - в мед, что, в сущности, вполне соответствует вкусовым впечатлениям. Сегодня предлагаю вашему вниманию необъективные и беглые заметки об увиденном и съеденном в Берлине и Дрездене.

Германия - страна большая и разная, к тому же переполненная туристами. А туристы, как известно, хотят есть: много, вкусно, да еще и недорого. И часто знакомство с кухней региона начинается с… правильно, мне нравится ход ваших мыслей - с завтрака в отеле. Ох, и дороги нынче в Германии завтраки! Четырехзвездочные отели потчуют завтраком за 20 евро и еще дороже, в зависимости от города и истинной звездности отеля, а не той, которую гостиница себе сама присвоила.