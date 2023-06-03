«Нарва заслуживает самого лучшего»: об открытии здания нарвской городской ратуши

В субботу, 3 июня, состоялось долгожданное открытие отреставрированного здания Нарвской ратуши. В честь этого прекрасного события был организован День открытых дверей. Жители города смогли познакомиться с новой ратушей, приняв участие в экскурсиях.
Желающих ознакомиться со зданием ратуши, которое было закрыто еще с 1999 года, оказалось немало. Ажиотаж был большой, ведь для Нарвы это значимое событие! Проект реставрации был начал еще в 2016 году. На открытие пришли сотни жителей города - кто-то из них хотел попасть на экскурсии, которые проводила мэр города Катри Райк, кто-то изучал каждый уголок здания самостоятельно.
«Мы подумали, что желающих посетить ратушу будет очень много, поэтому сделали комбинированный формат мероприятия», - пояснила специалист по развитию туризма из Департамента развития и экономики города Нарва Ольга Смирнова.
«Я помню, что в моем детстве тут еще был дом пионеров, а теперь вот как красиво сделали! Здорово, что можно просто так зайти внутрь и посмотреть», - говорит нарвитянка Светлана.
«Зайти внутрь и посмотреть» теперь можно будет всегда, но полностью осмотреть здание Ратуши, начиная с понедельника, можно будет только по предварительной договоренности.
«С понедельника ратуша начнет жить обычной жизнью, поэтому открыт для посещения будет только первый этаж, и два раза в день будут проходить экскурсии. Также для групп будут проводиться экскурсии по предварительной записи, это будет платная услуга», - рассказала Смирнова.
В ходе бесплатных экскурсий в субботу нарвитянам показали все помещения Ратуши, в том числе и зал для торжественных мероприятий, дали возможность посидеть за столом мэра в ее кабинете, и в зале для заседаний горсобрания, а также посмотреть цокольный этаж, который практически полностью сохранил свою аутентичность. Нарвитяне с удовольствием слушали об истории ратуши и планах на будущее. Нужно отдать должное всем тем, кто принимал участие в реставрации нарвской ратуши - дизайн отлично продуман, учтены все особенности здания, найдены новые, весьма удачные решения. Горожане остались очень довольны.
«Люди Нарвы всегда интересовались и интересуются своей историей, и сегодня это видно. Каждое новое красивое здание нарвитяне умеют ценить», - отметила мэр города Катри Райк. Райк рассказала, что ратуша будет и так называемым центром туризма, и местом работы горсобрания. В здании можно будет снимать помещения в аренду, организовывать концерты или церемонии бракосочетания.
«Будет здорово, если тут можно будет расписываться», - обрадовался нарвитянин Кирилл. И не поспоришь - новое, очень стильное здание ратуши станет отличной альтернативой большому недоразумению, которое в Нарве называется загсом.
«Нарва заслуживает самого лучшего, и это наша гордость, наша история. Я против того, чтобы строить обычные коробки в качестве зданий», - сказала Катри Райк.
У всех тех, кто не успел посетить здание нарвской ратуши в субботу, есть возможность сделать это в воскресенье.