«Нарва заслуживает самого лучшего»: об открытии здания нарвской городской ратуши

Желающих ознакомиться со зданием ратуши, которое было закрыто еще с 1999 года, оказалось немало. Ажиотаж был большой, ведь для Нарвы это значимое событие! Проект реставрации был начал еще в 2016 году. На открытие пришли сотни жителей города - кто-то из них хотел попасть на экскурсии, которые проводила мэр города Катри Райк, кто-то изучал каждый уголок здания самостоятельно.

«Мы подумали, что желающих посетить ратушу будет очень много, поэтому сделали комбинированный формат мероприятия», - пояснила специалист по развитию туризма из Департамента развития и экономики города Нарва Ольга Смирнова.

Открытие нарвской ратуши Фото: Диана Харламова

«Я помню, что в моем детстве тут еще был дом пионеров, а теперь вот как красиво сделали! Здорово, что можно просто так зайти внутрь и посмотреть», - говорит нарвитянка Светлана.

«Зайти внутрь и посмотреть» теперь можно будет всегда, но полностью осмотреть здание Ратуши, начиная с понедельника, можно будет только по предварительной договоренности.

«С понедельника ратуша начнет жить обычной жизнью, поэтому открыт для посещения будет только первый этаж, и два раза в день будут проходить экскурсии. Также для групп будут проводиться экскурсии по предварительной записи, это будет платная услуга», - рассказала Смирнова.

Открытие нарвской ратуши Фото: Диана Харламова