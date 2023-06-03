Карис на встрече с Зеленским: я не хочу жить в мире, в котором приходится общаться с теми, кто убивает детей

Наряду с темой всесторонней поддержки Украины, на встрече обсуждались вопросы двухстороннего экономического сотрудничества и восстановления Украины, а также привлечения к ответственности лиц, причастных к связанным с агрессией преступлениям.

На встрече глава Эстонского государства отметил, что хотел посетить Украину в Международный день защиты детей, чтобы привлечь внимание к массовой депортации и убийству украинских детей. «Мы должны сделать всё, чтобы вернуть детей, которые были насильно увезены в Россию. Те, кто на разных уровнях власти принимает решения о депортации детей и реализует их, должны быть наказаны. Я не хочу жить в мире, где приходится вести диалог с теми, кто убивает детей, бомбит детские сады, больницы и университеты. Эти люди должны находиться в тюрьме», - сказал президент Карис. Он добавил, что привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях должно начинаться с самого высокого уровня властной иерархии.

Глава государства подчеркнул, что Украина прежде всего нуждается в мире, который будет установлен на всей ее территории, и чтобы ни один ребенок в Киеве, Харькове, Донецке, Крыму - в любой точке Украины - больше не должен был сталкиваться с ужасами войны. «Мы должны обеспечить это путем укрепления европейской системы безопасности, что, в свою очередь, означает вступление Украины в НАТО и в Европейский союз», - пояснил президент Карис.