Популярный среди путешественников город запретил гостевые квартиры Airbnb

Цель запрета - освободить больше жилья для местных жителей, сообщает Reuters. Мэр Флоренции Дарио Нарделла заявил, что запрет будет распространяться на новые квартиры, но не на существующие и действующие квартиры Airbnb. План в основном касается старого города Флоренции, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В связи с этим итальянское правительство готовит законопроект о регистрации квартир для краткосрочного проживания туристов. Согласно новому проекту, незарегистрированные квартиры могут быть оштрафованы на сумму до 5 000 евро. Кроме того, правительство планирует предоставить популярным туристическим городам право запрещать аренду квартир в центре города на срок менее двух ночей.