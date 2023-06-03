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Популярный среди путешественников город запретил гостевые квартиры Airbnb

Kodu.postimees.ee
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Приложение Airbnb.
Приложение Airbnb. Фото: Shutterstock

Итальянский город Флоренция хочет запретить краткосрочную аренду частных квартир в своем историческом центре.

Цель запрета - освободить больше жилья для местных жителей, сообщает Reuters. Мэр Флоренции Дарио Нарделла заявил, что запрет будет распространяться на новые квартиры, но не на существующие и действующие квартиры Airbnb. План в основном касается старого города Флоренции, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В связи с этим итальянское правительство готовит законопроект о регистрации квартир для краткосрочного проживания туристов. Согласно новому проекту, незарегистрированные квартиры могут быть оштрафованы на сумму до 5 000 евро. Кроме того, правительство планирует предоставить популярным туристическим городам право запрещать аренду квартир в центре города на срок менее двух ночей.

Флоренция является одним из самых популярных туристических направлений в мире. Около 10 миллионов туристов посещают город каждый год.

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