Церемония инаугурации: Эрдоган в третий раз вступил в должность президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 3 мая, в третий раз вступил в должность президента Турции. Он принес присягу в здании турецкого парламента в Анкаре под аплодисменты возглавляемой им правящей партии. Представители парламентской оппозиции, вопреки правилам, не встали со своих мест, когда Эрдоган произносил слова присяги. На церемонии присутствовали представители 78 стран и международных организаций, включая глав государств и правительств 20 стран.

Ранее в НАТО сообщили, что на инаугурацию президента Турции приедет и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, который позже проведет с Эрдоганом переговоры. В НАТО усиливают давление на Турцию и ожидают, что после своего переизбрания Эрдоган прекратит блокировать вступление Швеции в альянс. Как заявил в Twitter министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём еще 1 июня, «главы МИД стран НАТО на встрече в Осло поддержали Швецию и послали Турции и Венгрии четкий мессидж - приступить к ратификации договора о вступлении Швеции в альянс».