График ⟩ Посмотрите, какие веб-сайты сейчас самые посещаемые в мире

В этом году в список ожидаемо вошли и сайты для чата с искусственным интеллектом.

Из четырехсот лучших в мире сайтов большинство находится в США - два сайта из России и два из Китая. Интересно, что три самых популярных сайта для взрослых находятся за пределами США.

Как уже упоминалось, сайты, связанные с ИИ, становятся популярными. Год назад поисковая система Bing от Microsoft была относительно неизвестна. В этом году она попала в топ-25 самых посещаемых сайтов. Это произошло благодаря чат-каналу искусственного интеллекта ChatGPT, который Microsoft интегрировала в поисковую систему.

Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, произвела еще больший фурор. Осенью на сайте Open AI было в среднем 20 миллионов пользователей в месяц, но к апрелю этого года их число подскочило до 1,8 миллиарда.