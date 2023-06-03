Настоящая шпионская драма: как и почему затонула яхта с десятками агентов разных спецслужб на борту

Что произошло

Капитан яхты Клаудио Карминати до сих пор не может сказать, что именно произошло, хотя на первый взгляд все было очевидно: на 15-метровое судно неожиданно налетел штормовой ветер, превышающий 70км/час.

«За каких-то 30 секунд мы попали в эпицентр апокалипсиса. Лодка мгновенно перевернулась, и мы все оказались в воде», - вспоминает капитан в комментарии газете Corriere della Sera.

По его словам, плохого прогноза погоды на этот день не было, и кроме них на озере было еще много судов.

Капитан признает, что отстал от графика, и яхта не вернулась в порт в согласованное время, но причины этого отставания пока не установлены.

В настоящий момент Клаудио Карминати находится под следствием по подозрению в организации кораблекрушения и предумышленном убийстве.

Кто погиб?

Утонувшую жену капитана звали Анна Божкова, ей было 50 лет. Она проживала в Италии еще до знакомства с Карминати, и, как выяснила полиция, все ее документы и статус пребывания в стране были легальны.

Двое погибших итальянцев - Тициана Барбони (53 года) и Клаудио Алонци (62 года) - служили в итальянских спецслужбах.

Четвертый погибший, 50-летний Симони Эрез, был сотрудником «Моссада», но на момент трагедии уже вышел в отставку.