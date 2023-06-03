ЕС пригрозил Сербии и Косово «негативными последствиями» за беспорядки

Евросоюз грозит Сербии и Косово штрафными мерами за беспорядки, произошедшие в конце мая в населенных преимущественно сербами северных районах Косово. Если не удастся снизить напряженность в этом регионе, то ЕС примет «решительные меры» с «негативными последствиями», говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, распространенном в субботу, 3 июня.

Как такие меры могут выглядеть, в сообщении не говорится, однако, как отмечает агентство dpa, речь может идти о сокращении финансовой помощи, которую получают обе страны, будучи кандидатами на вступление в Евросоюз. Кроме того, ЕС может сократить сотрудничество с ними.

Коснувшись беспорядков на севере Косово, Боррель заявил, что «насилие могло быть предотвращено и должно быть не допущено в будущем». ЕС «настоятельно призывает Косово и Сербию незамедлительно и без каких-либо условий приступить к деэскалации и воздержаться впредь от вносящей раскол риторики и некоординированных действий», говорится в документе.

Власти в Приштине Евросоюз призвал временно прекратить полицейские акции неподалеку от административных зданий на севере страны и как можно быстрее организовать в этом регионе новые выборы. Что касается другой стороны конфликта, то в Брюсселе ожидают, что живущие в регионе сербы примут участие в этих выборах.