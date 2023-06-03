«Мы очень сильно разозлились»: уборка леса обернулась неприятными находками

«Мы так разозлились, когда вытаскивали покрышки из-под травы», - сказала одна из организаторов уборки Мадли Когер. По словам ее однокурсницы Анеты Партс, в лесу у прудов Таммисте, где нет даже дорог, можно было найти пластиковые пакеты, наполненные бытовым мусором. «Банки из-под супа, колбасные оболочки, пакеты из-под молока, бутылки - и все это просто выброшено в лесу», - рассказала она.