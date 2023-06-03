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«Мы очень сильно разозлились»: уборка леса обернулась неприятными находками

Сирле Матт
, репортер
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Фото: Mailiis Ollino

Сегодня в нескольких районах деревни Таммисте добровольцы под руководством шести студентов Пярнуского колледжа убирали мусор.

«Мы так разозлились, когда вытаскивали покрышки из-под травы», - сказала одна из организаторов уборки Мадли Когер. По словам ее однокурсницы Анеты Партс, в лесу у прудов Таммисте, где нет даже дорог, можно было найти пластиковые пакеты, наполненные бытовым мусором. «Банки из-под супа, колбасные оболочки, пакеты из-под молока, бутылки - и все это просто выброшено в лесу», - рассказала она.

Уборка была проведена в рамках курса по общественному и волонтерскому движению, чтобы сделать что-то на благо своей местности. Шестеро организаторов смогли привлечь 30 других добровольцев к уборке территории вокруг своих домов.

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