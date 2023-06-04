Фото ⟩ Водителю стало плохо? Автомобиль вылетел с дороги

В субботу, 3 июня, в 13.48, на первом километре Аркна-Раквере произошло ДТП, когда BMW, следовавший из Аркна в сторону Раквере, выехал с дороги в еловую живую изгородь.
По до сих пор неизвестной причине водитель выехал на встречную полосу, а затем автомобиль вылетел с дороги. По словам пресс-секретаря полиции Пирьо Нейссаар, по предварительным данным, можно подозревать, что у 46-летнего водителя во время вождения возникли проблемы со здоровьем. Водитель находился в машине один. Автомобиль в итоге остановился только в еловой изгороди.
Медики доставили водителя в больницу для проверки состояния здоровья. Он был трезв и у него есть водительские права.