Фото ⟩ Водителю стало плохо? Автомобиль вылетел с дороги

По до сих пор неизвестной причине водитель выехал на встречную полосу, а затем автомобиль вылетел с дороги. По словам пресс-секретаря полиции Пирьо Нейссаар, по предварительным данным, можно подозревать, что у 46-летнего водителя во время вождения возникли проблемы со здоровьем. Водитель находился в машине один. Автомобиль в итоге остановился только в еловой изгороди.