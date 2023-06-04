WP: для рейдов на Белгородщину использовалось оружие НАТО

Конкретно речь идет о бронированных машинах с усиленной противоминной защитой класса MRAP. Три такие машины предоставили Киеву США, еще одну - Польша, цитирует издание DW.

Указывается, что об этом рассказал неназванный представитель властей США, знакомый с материалами разведки. Он поднял при этом вопрос о непреднамеренном использовании предоставленных НАТО вооружений и обязательствах Киева по гарантиям безопасности поставляемой ему союзниками техники, сообщает WP.

Кроме того, изучив ряд фото и проверив их подлинность, журналисты пришли к выводу, что в руках добровольцев оказались винтовки производства Чехии и Бельгии и как минимум один противотанковый гранатомет AT-4, которым часто пользуются американские и в целом западные военные.

Вопрос о контроле за перемещением западного оружия

Западные чиновники настаивали на том, чтобы Украина внимательно отслеживала передвижения передаваемых ей вооружений, общая стоимость которых достигает нескольких миллиардов долларов, напоминает издание. Кроме того, союзники запретили Киеву использовать западное оружие и оборудование для атак на российскую территорию.

«Однако недавний рейд в Россию подчеркивает, что предоставленный военный материла может переходить из рук в руки непредсказуемым образом, создавая проблемы с контролем, которые, похоже, мало кто в Вашингтоне и Киеве готов признать», - констатируют авторы. Согласно снимкам, изученным журналистами The Washington Post, как минимум две машины MRAP были захвачены российскими войсками после операции.