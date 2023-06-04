В Таллинне пройдут бесплатные тренировки по бачате и йоге

Управа Пыхья-Таллинна организует этим летом тренировки по бачате на Штромке и тренировки по йоге в парке Каламая.
«Приглашаю Пыхья-Таллиннцев летом в Год движения потанцевать на пляже и заняться йогой в парке. Первой занятие по бачате состоится в среду, 7 июня в 18 часов на Штромке. На веселой тренировке смогут потанцевать все желающие, как в одиночку, так и в паре. Серию занятий по йоге мы откроем 14 июня в 18 часов в парке Каламая. На тренировку приглашаем как опытных любителей йоги, так и начинающих», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Бесплатные тренировки по бачате состоятся в 18 часов на пляже Штромка (на деревянном настиле в центральной части пляжа) в следующие даты: 7 и 21 июня, 5 и 19 июля, а также 2, 16 и 30 августа. Дополнительная информация о тренировках по бачате на странице в Facebook.
Бесплатные тренировки по йоге состоятся в 18 часов в парке Каламая в следующие даты: 14 и 28 июня, 12 и 26 июля, а также 9 и 23 августа. Коврик для йоги можно будет получить на месте. Дополнительная информация о тренировках по йоге на странице в Facebook.