В Таллинне пройдут бесплатные тренировки по бачате и йоге

«Приглашаю Пыхья-Таллиннцев летом в Год движения потанцевать на пляже и заняться йогой в парке. Первой занятие по бачате состоится в среду, 7 июня в 18 часов на Штромке. На веселой тренировке смогут потанцевать все желающие, как в одиночку, так и в паре. Серию занятий по йоге мы откроем 14 июня в 18 часов в парке Каламая. На тренировку приглашаем как опытных любителей йоги, так и начинающих», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Бесплатные тренировки по бачате состоятся в 18 часов на пляже Штромка (на деревянном настиле в центральной части пляжа) в следующие даты: 7 и 21 июня, 5 и 19 июля, а также 2, 16 и 30 августа. Дополнительная информация о тренировках по бачате на странице в Facebook.