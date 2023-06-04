Все больше финнов едут учиться в Эстонию. В чем причина?

Популярными странами для обучения среди граждан Финляндии являются Эстония, Латвия и Нидерланды, пишет Yle со ссылкой на деловое издание Kauppalehti.
Все больше финнов подают документы на учебу за границей, если на место в финском университете слишком большой конкурс.
Согласно опросу, за десять лет более чем в три раза выросло число людей, которые изучали медицину в других странах.
Также обучение в таких областях, как экономика и право, стало среди финских студентов все более популярным в заграничных вузах.