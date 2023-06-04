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Все больше финнов едут учиться в Эстонию. В чем причина?

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Тартуский университет.
Тартуский университет. Фото: Kristjan Teedema

Популярными странами для обучения среди граждан Финляндии являются Эстония, Латвия и Нидерланды, пишет Yle со ссылкой на деловое издание Kauppalehti.

Все больше финнов подают документы на учебу за границей, если на место в финском университете слишком большой конкурс. 

Согласно опросу, за десять лет более чем в три раза выросло число людей, которые изучали медицину в других странах.

Также обучение в таких областях, как экономика и право, стало среди финских студентов все более популярным в заграничных вузах.

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