Вс, 4.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Кая Каллас: Россия не хочет признавать роль малых стран в мировой политике

BNS
Facebook Twitter
Comments
Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Кая Каллас начала свой визит в Сингапур с выступления на крупнейшей конференции по региональной безопасности, где подчеркнула, что вторжение России в Украину является событием глобального масштаба, когда одно государство-член ООН пытается уничтожить другое государство-член ООН.

«Агрессия постоянного члена Совета безопасности ООН против своего соседа - это угроза, имеющая глобальные последствия. Поэтому агрессия России против Украины - это не только европейский вопрос или региональный конфликт, - цитирует выступление Каллас пресс-служба правительства. - Россия добивается уничтожения еще одного государства-члена ООН. Россия проверяет всех нас - приемлемо ли в 21 веке завоевание и колонизация другой независимой страны. На карту поставлены основополагающие принципы Устава ООН и международного права, включая территориальную целостность, и суверенитет государств в Украине».

На проходящей в 20-й раз конференции по безопасности Shangri-La Dialogue, Каллас подчеркнула, что безопасность Азии и евроатлантического региона явно связаны: Россия не хочет признавать роль малых стран в мировой политике и не хочет принимать их независимость и право принятия решений.

«Все мы должны помешать России реализовать это империалистическое мировоззрение, потому что в противном случае мы все проснемся в гораздо более опасном мире», - предупредила Каллас.

«Безопасности России угрожает не НАТО, а российский империализм», - отметила Каллас.

Она подчеркнула необходимость налаживания связей и работы с теми, кому можно доверять. Поэтому крайне необходимо укреплять сотрудничество ЕС и стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), чтобы совместно снизить зависимость от ненадежных партнеров. Создание новых доверительных соединений также должно идти рука об руку с кибербезопасностью. Таким образом, существует большой потенциал для расширения сотрудничества, например, между ЕС и Центром передового опыта в области кибербезопасности АСЕАН-Сингапур.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх