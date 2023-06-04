Кая Каллас: Россия не хочет признавать роль малых стран в мировой политике

«Агрессия постоянного члена Совета безопасности ООН против своего соседа - это угроза, имеющая глобальные последствия. Поэтому агрессия России против Украины - это не только европейский вопрос или региональный конфликт, - цитирует выступление Каллас пресс-служба правительства. - Россия добивается уничтожения еще одного государства-члена ООН. Россия проверяет всех нас - приемлемо ли в 21 веке завоевание и колонизация другой независимой страны. На карту поставлены основополагающие принципы Устава ООН и международного права, включая территориальную целостность, и суверенитет государств в Украине».

На проходящей в 20-й раз конференции по безопасности Shangri-La Dialogue, Каллас подчеркнула, что безопасность Азии и евроатлантического региона явно связаны: Россия не хочет признавать роль малых стран в мировой политике и не хочет принимать их независимость и право принятия решений.

«Все мы должны помешать России реализовать это империалистическое мировоззрение, потому что в противном случае мы все проснемся в гораздо более опасном мире», - предупредила Каллас.

«Безопасности России угрожает не НАТО, а российский империализм», - отметила Каллас.