Впервые в Эстонии: в Нарве пройдет уникальный модный показ

Сотрудничество стало возможным благодаря тому, что Нарвский дом эстонского языка Фонда интеграции, Вильяндиская академия культуры Тартуского университета и Эстонский фестиваль моды открыли в марте этого года школу моды и языка Moepööre (пер. модный переворот). Перед участниками стояла неординарная задача: создать уникальную коллекцию экологичной моды и попрактиковаться в эстонском языке.

«Было очень интересно наблюдать за творчеством участников, ведь у них было всего три месяца и лишь уже бывшие в употреблении материалы. Приятно было видеть и то, что признанные дизайнеры талантливы и в роли менторов. Мне уже удалось увидеть созданные коллекции, и я уверяю, что вскоре мы все увидим, как минимум, несколько очень впечатляющих работ», - сказала фэшн-фотограф Геттер Райенд, одна из организаторов школы моды и языка «Модный переворот» и руководителей Эстонского фестиваля моды.

Созданную одежду и аксессуары можно будет увидеть на показе мод в крупнейшем торговом центре Нарвы Astri. В рамках показа выяснится, кто из участников будет удостоен награды «Лучшая коллекция экологичной моды» и получит 1000 евро на продолжение модного творчества.

«Я родом из Кохтла-Ярве. Среднее образование я получила в Йыхвиском центре профессионального образования по специальности пошив одежды. Только после этого я переехала в Таллинн учиться на модельера. В то время не было таких крутых проектов, которые позволили бы творческим людям разного возраста раскрыться, показать свои таланты, пройти обучение у экспертов, работать с наставниками и заодно выучить эстонский язык. Поэтому я очень рада, что такие проекты начали появляться в моем регионе, и я искренне благодарна за возможность принять участие», - сказала стилист Светлана Агуреева, председатель жюри.

Помимо коллекций, созданных участниками «Модного переворота», на показе мод будут представлены работы других эстонских модельеров в сфере экологичной моды: Studio KÄT, Anu Sirkas, LUSTE и GALLERYxRED ISLAND. Впервые в Нарве свои выпускные работы продемонстрируют и студенты факультета текстиля и кожи Художественного колледжа Pallas.