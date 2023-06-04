Путин может посетить саммит в ЮАР. Какова вероятность его ареста – анализирует юрист

Так арестуют Путина в ЮАР или нет, если он поедет на саммит БРИКС? Похоже, этого не знают и в самой стране. Вероятность ареста высчитывает юрист по международному праву Глеб Богуш в интервью «Новой газете. Европа».
Южная Африка не может определиться, что им делать с потенциальным приездом президента России Владимира Путина на саммит БРИКС, который должен состояться в августе. Путин объявлен в розыск Международным уголовным судом, а ЮАР присоединилась к Римскому статуту, то есть обязана арестовать и выдать российского лидера, приедь он на саммит. Но делать это явно не хочется: власти ЮАР несколько раз то пытались гарантировать Путину иммунитет, то отзывали подобные заявления. Сейчас ситуация в точке, когда иммунитет делегациям и их главам ЮАР все-таки предоставляет, но на тех, в отношении кого выдан ордер на арест, эта защита вроде бы не действует. К чему может быть эта путаница, Ирина Тумакова спросила у юриста по международному праву Глеба Богуша.
- Представители ЮАР делают разные заявления по поводу вероятности ареста президента Путина. Например - о том, что они не могут не арестовать его, если он приедет в ЮАР.
- Так и есть. Южноафриканская Республика - это государство, которое не просто стало участником Международного уголовного суда, но и многократно подписалось под всеми его правовыми позициями. В том числе - о том, что в подобной ситуации ордера МУС должны исполняться.
- Но теперь они гарантируют иммунитет членам делегаций, которые к ним приедут. Так арестуют они Путина, если он поедет в ЮАР, или не арестуют?
- Мы не знаем, поедет ли он туда. Скорее всего, никто никуда не поедет.
- А гипотетически?
- Южноафриканские власти действительно меняют заявления. Надо понимать, что в ЮАР всё-таки действуют существенные элементы демократии, там довольно бурная политическая жизнь и там есть независимая судебная власть. Это надо учитывать, анализируя все эти политические заявления. В понедельник, 29 мая, например, заявление делала главная оппозиционная партия Южной Африки, и оно достаточно широко разошлось.
Заявление содержало однозначный призыв исполнить этот ордер на арест, если такая ситуация возникнет.
То есть - арестовать подозреваемого.
- Что тогда означает заявление об иммунитете?
- Уже появилось объяснение властей, оно говорит о том, что обещание иммунитета не относится к ситуации ордера на арест. То есть заявление об иммунитете президента Путина не касается.
С правовой точки зрения ситуация однозначная. Заявления меняются, но не меняется сама правовая ситуация, в которой находится Южная Африка. Они обязаны ордер исполнить. Это вытекает и из международного права, и из внутреннего законодательства ЮАР, и, что очень важно, из позиции высшей судебной инстанции - Верховного суда Южной Африки.
Я полагаю, что властям ЮАР очень не хочется, чтобы создалась ситуация, которая поставит их в очень сложное положение, и все эти заявления отчасти направлены на то, чтобы создать впечатление неопределенности.
- То есть они как бы намекают Путину, что лучше к ним не ехать?
- Полагаю, это может быть такое дополнительное послание, что лучше не приезжать. Но на всякий случай они еще готовят себе отходной маневр - почему они его не арестуют. Якобы существует какая-то неопределенность. Хотя никакой неопределенности на самом деле нет. Отчасти, я думаю, всё это связано с внутриполитическими процессами в самой Южной Африке.
- Но когда мы с вами в прошлый раз обсуждали ордер на арест Путина, вы говорили, что главы государств все-таки обладают иммунитетом. Может ли здесь возникнуть такая коллизия: с одной стороны - иммунитет главы государства, с другой - обязательства ЮАР по Римскому статуту?
- Это вопрос, который будет разрешаться в соответствии с применимым правом. Здесь надо учитывать, что Южная Африка продолжает оставаться участником Римского статута МУС. Было много разговоров о том, что вот сейчас страна выйдет оттуда, но никуда она не выходит. И не выйдет, я думаю. Плюс - есть позиция и Международного уголовного суда, и южноафриканской высшей судебной инстанции, она была принята по итогам ситуации с президентом Судана Омаром аль-Баширом.
Позиция однозначная. Международный уголовный суд разъяснял это и в решении, которое касалось самой Южной Африки. Более подробно он высказался, когда речь шла об Иордании. Поэтому я полагаю, что ситуация будет разрешаться в соответствии с теми нормами, которые существуют в Южной Африке.
При этом сложно сказать, что все-таки произойдет в реальности. Понятно, что если ситуация дойдет до конкретных практических действий, то очень мало существует возможностей принудить конкретных представителей государства, его, скажем, полицейские силы, президента страны к тому, чтобы какие-то решения принять. Так что кажется, что будут приложены все усилия, чтобы этой ситуации избежать. Боюсь, что в ЮАР уже не рады самому этому саммиту.
- Существуют ли какие-то третьи силы, которые могут прибыть в ЮАР и там арестовать президента Путина?
- Некоторые лидеры провинции Вест-Кейп уже заявили: если правительство страны будет бездействовать, то полицейские силы Вест-Кейпа выполнят ордер в соответствии с нормами Римского статута. Я бы к этому отнесся с иронией, но это показывает, какие внутриполитические трения вызывает в ЮАР этот вопрос.
В России очень распространено такое отношение: нормы права - сами по себе, а власти страны - сами по себе. Это далеко не всегда так.
Я бы не стал преуменьшать значение демократических институтов в Южной Африке.
Это, скажем прямо, не самое удачное государство, куда стоит ехать президенту Путину в этой ситуации. Хотя государства часто нарушают нормы международного права.
- Я не припомню случая, чтобы государство перед каким-то саммитом специально акцентировало, что его участникам гарантирован иммунитет. Зачем все-таки нужно это заявление?
- А я не исключаю, что это какая-то такая стандартная форма, мы же не следили за такими вещами до сих пор. Но в данном случае власти ЮАР ссылаются на международные конвенции, а иммунитет главы государства предусмотрен обычным правом. Ну и не забывайте, что есть и другие члены делегаций. Этот шаг можно рассматривать как попытку «подстелить соломки».
- В заявлении об иммунитете вообще-то речь идет о министрах, в частности - министрах иностранных дел. А Путин ведь не министр.
- Путин, конечно, не министр. Но он же входит в делегацию. Здесь есть определенное лукавство: как будто к одному лицу заявление относится, к другому - нет. Но надо понимать, что речь идет о международной встрече, и все делегации здесь - делегации государств. На самом деле, ничего не изменилось бы и без этого заявления, оно только подтвердило то, что и так существует. Я бы его вообще не стал переоценивать, потому что, повторю, там нигде не сказано, что ордера МУС выполняться не будут.
Сухой остаток такой: Южная Африка прекрасно понимает, в какой ситуации оказывается. И я бы рассматривал все их заявления именно с той точки зрения, что они хотят избежать и самой этой ситуации, и ее международных последствий. В истории ЮАР тоже был период, когда она была в изоляции, под санкциями и так далее, и им не хочется создавать неблагоприятный образ своего государства, тем более что там не всё гладко.