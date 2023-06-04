Путин может посетить саммит в ЮАР. Какова вероятность его ареста – анализирует юрист

- А гипотетически?

- Южноафриканские власти действительно меняют заявления. Надо понимать, что в ЮАР всё-таки действуют существенные элементы демократии, там довольно бурная политическая жизнь и там есть независимая судебная власть. Это надо учитывать, анализируя все эти политические заявления. В понедельник, 29 мая, например, заявление делала главная оппозиционная партия Южной Африки, и оно достаточно широко разошлось.

Заявление содержало однозначный призыв исполнить этот ордер на арест, если такая ситуация возникнет.

То есть - арестовать подозреваемого.

- Что тогда означает заявление об иммунитете?

- Уже появилось объяснение властей, оно говорит о том, что обещание иммунитета не относится к ситуации ордера на арест. То есть заявление об иммунитете президента Путина не касается.

С правовой точки зрения ситуация однозначная. Заявления меняются, но не меняется сама правовая ситуация, в которой находится Южная Африка. Они обязаны ордер исполнить. Это вытекает и из международного права, и из внутреннего законодательства ЮАР, и, что очень важно, из позиции высшей судебной инстанции - Верховного суда Южной Африки.

Я полагаю, что властям ЮАР очень не хочется, чтобы создалась ситуация, которая поставит их в очень сложное положение, и все эти заявления отчасти направлены на то, чтобы создать впечатление неопределенности.

- То есть они как бы намекают Путину, что лучше к ним не ехать?