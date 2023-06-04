Каждые 15 минут в Кейла: Elron уплотняет график движения в нескольких направлениях

Elron уплотняет график движения в западном направлении, сообщила в воскресенье BNS пресс-служба предприятия.
После завершения ремонта железной дороги восстановлена скорость движения электропоездов на линиях Таллинн-Кейла, Таллинн-Клоогаранд, Таллинн-Палдиски и Таллинн-Турба. Elron также добавил новые рейсы в расписание часов пик в западном направлении.
«Из-за ремонта на железной дороге движение поездов в западном направлении было нарушено в течение длительного времени, и расписание постоянно меняется, - сказал руководитель по продажам Elron Ронни Конго. - Теперь едущие поездом в направлении Таллинна снова смогут быстро добраться до желаемого пункта назначения и избежать пробок, вызванных дорожными работами в городе».
В утренний час пик поезда Elron на участке Кейла-Таллинн курсируют каждые 15 минут.
Поезда Elron отправляются больше 200 раз в день, компания ежедневно обслуживает свыше 20 000 пассажиров. В 2022 году на поездах Elron было совершено 7,1 млн поездок.