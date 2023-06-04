Генерал Мартин Херем: если Россия нападет на Эстонию, то нам не хватит боеприпасов

«Я думаю, что люди не понимают, сколько стоят боеприпасы, которые необходимы на сегодня. И мы не смогли бы оказать Украине поддержку такого масштаба, если бы сами не запаслись ими. Сегодня мы находимся в неплохой ситуации с точки зрения боеприпасов, но чтобы быть готовыми к этому дню, нам нужно гораздо больше, - сказал Херем в интервью ERR. - Если мы говорим о трех процентах оборонного бюджета Эстонии, то они тратятся на покупку нового оружия, поддержание старого, зарплаты и все остальное. Но я бы сказал, что сегодня мы могли бы совершенно спокойно инвестировать в боеприпасы пять процентов ВВП, ровно столько, сколько можно быстро произвести. В военном отношении это имело бы большой смысл».

«В то же время, когда я рассказываю эту историю правительству или политикам, они все смотрят на меня с довольно озабоченным лицом, мол, это ужасно много. Но таковы сегодня цены на боеприпасы», - добавил Херем.

Херем выразил неуверенность, что страны НАТО в целом начали активно пополнять свои запасы боеприпасов. Промышленные предприятия не наращивают свои мощности, поскольку с ними заключены не очень четкие контракты. Он считает, что в течение года эта ситуация может улучшиться, и что будут предприняты усилия по созданию достаточного количества боеприпасов. Однако если Россия сейчас нападет на Эстонию, то солдатам, прибывшим из НАТО, может просто не хватить боеприпасов.

Что касается вооружений, то Эстония не заменила ничего, кроме того, что уже было запланировано. Некоторые закупки, утверждает Херем, просто произошли быстрее - например, артиллерия.