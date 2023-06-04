В мире начались акции в поддержку Алексея Навального.

Сам политик опубликовал в тот же день в соцсетях пост, сообщив, что встречает день рождения в штрафном изоляторе, в котором отбывает наказание уже в 16-й раз. «Понятно, я хотел бы сейчас не проснуться в этой конуре, а завтракать с семьей, получать поцелуи в щеку от детей, разворачивать подарки и говорить: вау, это именно то, о чем я мечтал. Но жизнь устроена так, что общественный прогресс и лучшее будущее достигаются, только если некоторое количество людей готовы платить за свое право иметь убеждения. Чем больше таких людей, тем меньше плата каждого. И обязательно наступит такой день, когда говорить правду и отстаивать справедливость станет в России чем-то обычным и совсем не опасным», - написал он в Telegram.

Навальный также поблагодарил за поддержку и передал привет «всем политзаключенным России, Беларуси и других стран». «Большинству из них гораздо тяжелее, чем мне. Я думаю о них постоянно. Их стойкость вдохновляет меня каждый день», - отметил он.

Преследование Алексея Навального

В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение от последствий отравления на родине боевым веществом семейства «Новичок». Его задержали в аэропорту. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании заменил Алексею Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок в 2 года и 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.