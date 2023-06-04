СМИ: президент Финляндии Саули Нийнистё долгое время блокировал сближение страны с НАТО и США

Несколько источников, беседовавших с Helsingin Sanomat, сообщили, что президент Нийнистё не хотел, чтобы страна участвовала в совместных учениях с американскими войсками. Он также настаивал, чтобы даже самое незначительное сотрудничество обсуждалось на совместном заседании правительственной комиссии по внешней политике и президента (tp-utva).

«Неужели суть стратегического управления страной заключается в том, что tp-utva занимается даже отправкой двух офицеров на учения НАТО?» - задался вопросом хорошо информированный источник в беседе с изданием.

Другой источник, беседовавший с Helsingin Sanomat, сказал, что в подходе к США и НАТО не было ничего простого, когда речь шла о Саули Нийнистё.

«Посыл был такой: лучше не делать этого, но если надо... Психологически это было очень трудно. Где-то была мысль, что другие движутся на запад, мы не можем оставаться на месте. Это было бы опасно на многих уровнях, мы должны были всеми силами стараться не отстать от течения», - сказал он.

Бывший министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё подтвердил слова источников. «Президенту было трудно, когда американцы проводили учения в Финляндии, - сказал он. - В целом, он критически относился ко всему западному сотрудничеству, особенно к сотрудничеству с США и НАТО. Я бы сказал, что он не критиковал НАТО, но он был против НАТО».