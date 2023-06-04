СМИ: президент Финляндии Саули Нийнистё долгое время блокировал сближение страны с НАТО и США

Президент Финляндии Саули Нийнистё в течение многих лет пытался препятствовать сближению страны с НАТО и США, а также был весьма критичен, например, в отношении организации совместных учений, сообщили Helsingin Sanomat ряд источников в области безопасности и оборонной политики страны.
Несколько источников, беседовавших с Helsingin Sanomat, сообщили, что президент Нийнистё не хотел, чтобы страна участвовала в совместных учениях с американскими войсками. Он также настаивал, чтобы даже самое незначительное сотрудничество обсуждалось на совместном заседании правительственной комиссии по внешней политике и президента (tp-utva).
«Неужели суть стратегического управления страной заключается в том, что tp-utva занимается даже отправкой двух офицеров на учения НАТО?» - задался вопросом хорошо информированный источник в беседе с изданием.
Другой источник, беседовавший с Helsingin Sanomat, сказал, что в подходе к США и НАТО не было ничего простого, когда речь шла о Саули Нийнистё.
«Посыл был такой: лучше не делать этого, но если надо... Психологически это было очень трудно. Где-то была мысль, что другие движутся на запад, мы не можем оставаться на месте. Это было бы опасно на многих уровнях, мы должны были всеми силами стараться не отстать от течения», - сказал он.
Бывший министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё подтвердил слова источников. «Президенту было трудно, когда американцы проводили учения в Финляндии, - сказал он. - В целом, он критически относился ко всему западному сотрудничеству, особенно к сотрудничеству с США и НАТО. Я бы сказал, что он не критиковал НАТО, но он был против НАТО».
Например, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе президент Нийнистё созвал представителей партий, участвовавших в парламентских выборах в Финляндии в 2015 году, чтобы дать им понять, что членство в НАТО не должно становиться вопросом предвыборной кампании.
Бывший министр иностранных дел Тимо Сойни также подтвердил подозрительность президента в отношении США. «Самое меньшее, что можно сказать, это то, что Нийнистё критически относился к США, - сказал Сойни, добавив, что Мартти Ахтисаари был единственным западным президентом. «Мауно Койвисто понимал Россию, Тарья Халонен понимала Россию, и Нийнистё понимал Россию».
В беседе с Helsingin Sanomat сам Нийнистё отверг утверждения, что он действовал враждебно по отношению к США.
«Как получилось, что я стал финским президентом, который, вероятно, больше всех бывал в Овальном кабинете? - вопросил сам Нийнистё, имея в виду кабинет президента США в Белом доме. - Разве это как-то создает впечатление, что я критикую США?».
Что касается подробного обсуждения деталей совместных учений, Нийнистё сказал, что он просто хотел получить общее представление, а некоторые учения были политически чувствительными, и Финляндии не следовало в них участвовать - он привел пример середины прошлого десятилетия, когда финские истребители первоначально должны были участвовать в учениях на авиабазе Эмари в Эстонии, но в итоге остались в финском воздушном пространстве недалеко от города Пори.
Что касается НАТО, Нийнистё сказал, что его поддержка вступления в альянс в то время, когда в парламенте не было единого мнения по этому вопросу, закончилась бы фиаско. Он также признал, что в прошлом не считал вступление в НАТО необходимым. «Финляндия не была тогда в ситуации, когда это было необходимо для нашей безопасности», - сказал он.