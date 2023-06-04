В Польше нашли фрагменты воздушного шара с надписями на кириллице

Польская радиостанция RMF сообщает, что объект был обнаружен 3 июня на кукурузном поле примерно в четырех километрах от Бяла Писка, в нескольких километрах от которого находится полигон и воинская часть.

Хозяин поля немедленно сообщил о находке в полицию, которая передала эту информацию военным. Сообщение об обнаружении остатков воздушного шара также подтвердили в полиции и Оперативном командовании Вооруженных сил.

Неизвестно, это был метеорологический или военный объект, хотя предварительный осмотр, похоже, подтверждает первую версию.

Нашедший объект мужчина рассказал, что под фольгированным куполом шара находился пенопластовый ящик с антенной, а на шаре были видны надписи на кириллице.