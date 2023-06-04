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Изнасилование женщины в Таллинне: суд отказался выпускать виновного на свободу

Марко Суурмяги
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Согласно решению суда, Юрий Шрамко продолжит отбывать наказание в тюрьме.
Согласно решению суда, Юрий Шрамко продолжит отбывать наказание в тюрьме. Фото: Kristjan Teedema

Судья Вильяндиского дома суда оставил в тюрьме 68-летнего насильника, который ходатайствовал о досрочном освобождении. Заключенный, у которого на свободе были проблемы с злоупотреблением алкоголем, заявил в суде, что больше водку пить не будет и вообще не пьет эстонскую водку, а только украинскую.

Пенсионер Юрий Шрамко был отправлен за решетку в мае прошлого года за то, что изнасиловал в таллиннском социальном доме сильно пьяную женщину, которая находилась в беспомощном состоянии из-за чрезмерного употребления алкоголя. По решению суда его приговорили к полутора годам лишения свободы, а весной у него было право ходатайствовать о досрочном освобождении. В мае в Вильянди было принято решение, что на свободу он сейчас не выйдет.

Хотя в тюрьме он ведет себя настолько хорошо, что без приказа и распоряжения суда занимается экономической помощью, а также участвует в социальной программе, тюрьма не рекомендует освобождать его раньше срока. По оценке он опасен для окружающих и может физически напасть. Вероятность совершения еще одного преступления сексуального характера в ближайшие пять лет оценивается в 41-62 процента.

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