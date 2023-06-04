Изнасилование женщины в Таллинне: суд отказался выпускать виновного на свободу

Судья Вильяндиского дома суда оставил в тюрьме 68-летнего насильника, который ходатайствовал о досрочном освобождении. Заключенный, у которого на свободе были проблемы с злоупотреблением алкоголем, заявил в суде, что больше водку пить не будет и вообще не пьет эстонскую водку, а только украинскую.
Пенсионер Юрий Шрамко был отправлен за решетку в мае прошлого года за то, что изнасиловал в таллиннском социальном доме сильно пьяную женщину, которая находилась в беспомощном состоянии из-за чрезмерного употребления алкоголя. По решению суда его приговорили к полутора годам лишения свободы, а весной у него было право ходатайствовать о досрочном освобождении. В мае в Вильянди было принято решение, что на свободу он сейчас не выйдет.