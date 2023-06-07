ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Почему Москва продолжает закрывать глаза на войну

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье прогремело несколько взрывов. Были затронуты разные районы города, повреждены три жилых многоэтажных дома. Это первая крупная атака столицы России беспилотниками. Однако Кремль продолжает отрицать войну, утверждая, что все под контролем. О том, почему пришедшая в Москву война до сих пор остается табуированной темой, пишет Анастасия Турусинова, выпускница Тартуского университета.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Про то, что Россия развязала войну в Украине, хорошо знает весь мир. Однако внутри России существует особый язык, который помогает не называть вещи своими именами и, таким образом, избегать ответственности. Например, война в Украине, которую Россия в действительности ведет еще с 2014 года, называется СВО - специальной военной операцией. Несмотря на то, что Россия каждый день выпускает ракеты по украинским городам вот уже 17 месяцев, в РФ до сих пор не объявлен военный режим. Даже мобилизация, о которой мы все наслышаны с осени прошлого года, на языке Кремля называется «частичной».
Власти Москвы замели мусор под ковер
Вот и атака Москвы описывается как совершенно обыденное явление. «Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно. Все жители вернулись к привычной жизни», - заявил мэр Москвы уже 1 июня. Вместо того, чтобы ответить на главный вопрос - как так вышло, что за последний месяц Москва подверглась уже двум атакам беспилотников, Сергей Собянин предпочитает замести мусор под ковер. Ничего не произошло, проблема устранена. А факт того, что подобные атаки подрывают образ неуязвимой Москвы и ставят под вопрос эффективность работы столичной ПВО, как будто бы не достоин внимания.
При этом перед атакой 30 мая в Москве не сработали сирены. Для москвичей утренние взрывы стали большим сюрпризом. Местные жители даже не знают о нахождении бомбоубежищ или о том, что делать в случае подобной атаки. В первые часы после взрывов не было никакой информации о том, что это было. Более того, нам до сих пор не известно точное число беспилотников. Телеграм-каналы говорят о 25-32 дронах, часть которых была сбита ПВО, в то время как Минобороны заявляет только о восьми дронах.
Издание «Медуза» проанализировало все задокументированные на фото и видео взрывы и утверждает, что нам точно известно только о пяти или семи дронах. Но даже видео этих беспилотников с перепуганными комментариями москвичей за кадром достаточно, чтобы понять, что ситуация вышла из-под контроля.
Рублевка стала мишенью
Противоречивая информация не укладывается в красивую картинку Кремля, где проблемы не существует. Дроны прилетели не только в многоэтажные дома, но и в элитные коттеджные поселки Подмосковья. Стоимость недвижимости на Рублевке исчисляется миллиардами рублей, а жителями поселков являются депутаты, олигархи и представители российской эстрады.
Один из дронов упал в трех километрах от резиденции Путина в поселке Ново-Огарево. Но еще ближе к месту падения беспилотника живут друзья Путина Аркадий и Борис Ротенберги. А также семья Сергея Ладыгина, замглавы «Рособоронэкспорта». Тем не менее, высокий статус резидентов элитных поселков не защищает от риска атак. Скорее, напротив, способствует тому, чтобы они стали мишенью.
Закрывать глаза на войну становится все сложнее. Сейчас уже понятно, что подобные атаки российских городов будут только продолжаться. И речь уже не только о приграничном Белгороде, но и защищенной системами ПВО Москве. Столица долгое время оставалась тихим оазисом, где было возможным игнорировать войну. И разговор идет не только о резидентах Рублевки, но и об обычных среднестатистических москвичах.
Отсутствие плакатов с призывами в армию, забитые рестораны высокой кухни, непрекращающиеся вечеринки, возможность съездить в отпуск в Дубай и открыть банковский счет в Казахстане действительно помогали поверить в то, что ничего не происходит. Но когда к этому списку прибавляется взорвавшийся беспилотник в соседнем доме или выбитые стекла на балконе, в слова Путина о работе ПВО в штатном режиме верится с трудом.
Пропаганда научила отрицать действительность, но дроны меняют ситуацию
Тем не менее, еще рано говорить о росте осознаваемости последствий войны среди россиян. Пропаганда стелет слишком гладко, чтобы посмотреть правде в глаза. Легче поверить в то, что это разборки политиков, к которым простые жители не имеют никакого отношения. Война - это дело военных и высшего руководства, а простые люди здесь ничего не решают.
Вот только решать придется, когда ракета прилетит в соседский дом, а правительство лишь разведет руками. Решать придется, когда атаки беспилотниками станут учащаться, а о местонахождении бомбоубежищ так и не будет никакой информации. Решать придется, когда все правозащитные организации получат статус иноагентов, а критики режима - сроки в тюрьмах. Решать придется тогда, когда спадет иллюзия защищенности и станет ясно, что правительство никак не позаботится о населении, и бункеры представители власти все это время строили только для себя.
А пока можно верить Соловьеву, Собянину, Пескову, ведь «мы своих не бросаем». Слепая вера россиян в то, что ничего не случится, и в то, что эта война не повлечет за собой для них никаких последствий - большая заслуга пропаганды. Отрицание действительности - это важный инструмент, который помогает Кремлю продолжать кровопролитную войну в Украине без масштабного сопротивления со стороны россиян.
Поэтому правду об этой войне из провластных российских СМИ вы никогда не узнаете. Их хитрый язык создает параллельную реальность, в которой взрыв - это хлопок, падение - отрицательный рост, а взрывы беспилотников в столице - штатная работа ПВО.