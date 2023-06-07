ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Почему Москва продолжает закрывать глаза на войну

Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

Про то, что Россия развязала войну в Украине, хорошо знает весь мир. Однако внутри России существует особый язык, который помогает не называть вещи своими именами и, таким образом, избегать ответственности. Например, война в Украине, которую Россия в действительности ведет еще с 2014 года, называется СВО - специальной военной операцией. Несмотря на то, что Россия каждый день выпускает ракеты по украинским городам вот уже 17 месяцев, в РФ до сих пор не объявлен военный режим. Даже мобилизация, о которой мы все наслышаны с осени прошлого года, на языке Кремля называется «частичной».

Власти Москвы замели мусор под ковер

Вот и атака Москвы описывается как совершенно обыденное явление. «Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно. Все жители вернулись к привычной жизни», - заявил мэр Москвы уже 1 июня. Вместо того, чтобы ответить на главный вопрос - как так вышло, что за последний месяц Москва подверглась уже двум атакам беспилотников, Сергей Собянин предпочитает замести мусор под ковер. Ничего не произошло, проблема устранена. А факт того, что подобные атаки подрывают образ неуязвимой Москвы и ставят под вопрос эффективность работы столичной ПВО, как будто бы не достоин внимания.