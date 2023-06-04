Улыбнитесь, вас заснял Google! На карте появились новые виды улиц Эстонии

Автомобили Street View похожи на обычные автомобили, но с мачтой на крыше. Автомобиль движется по улице с нормальной скоростью и делает сферические снимки со всех сторон на заданном расстоянии. Через какое-то время эти снимки можно просмотреть на карте Google Street View или в Google Maps.

Раньше любому человеку было довольно просто добавлять свои собственные сферические снимки в Google Maps, но теперь процесс значительно усложнился.

Google объявил о появлении своих автомобилей Street View на дорогах Эстонии в марте, и именно тогда на улицы вышли первые автомобили Google. Планируется обновить Street View в Таллинне, Тарту, Валга, Пярну, Выру, Вильянди, Тарту, Пылва, Нарве, Курессааре и Хаапсалу.

Новые виды этого года уже появились на карте. Например, прекрасно запечатлена раскопанная улица Йыэ в Таллинне:

Новые снимки старого моста в Пярну:

Однако для некоторых городов и улиц Эстонии самые последние снимки относятся только к 2011 году и с тех пор не обновлялись. Даже сейчас Google не уделяет особого внимания второстепенным дорогам, а обновляет основные и наиболее важные магистрали.

Фотосъемка должна проходить при определенных условиях освещения, с учетом высоты солнца и погоды.

Например, нельзя ездить слишком поздно вечером или слишком рано утром. Также это должен быть прекрасный солнечный день. Идеальное время - весна, когда на деревьях еще нет крупных листьев.

Google тщательно следит за конфиденциальностью снимков Street View. Перед публикацией изображения проходят специальную обработку, чтобы размыть лица людей и номерные знаки автомобилей.