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Улыбнитесь, вас заснял Google! На карте появились новые виды улиц Эстонии

Кайдо Эйнама
, журналист
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Машина Google Maps.
Машина Google Maps. Фото: Konstantin Sednev

Уже некоторое время на дорогах Эстонии можно увидеть автомобили, оснащенные камерами Google. Раньше на появление новых изображений Google Street View на карте уходили месяцы, но сейчас уже видны снимки, сделанные в мае 2023 года.

Автомобили Street View похожи на обычные автомобили, но с мачтой на крыше. Автомобиль движется по улице с нормальной скоростью и делает сферические снимки со всех сторон на заданном расстоянии. Через какое-то время эти снимки можно просмотреть на карте Google Street View или в Google Maps.

Раньше любому человеку было довольно просто добавлять свои собственные сферические снимки в Google Maps, но теперь процесс значительно усложнился.

Google объявил о появлении своих автомобилей Street View на дорогах Эстонии в марте, и именно тогда на улицы вышли первые автомобили Google. Планируется обновить Street View в Таллинне, Тарту, Валга, Пярну, Выру, Вильянди, Тарту, Пылва, Нарве, Курессааре и Хаапсалу.

Новые виды этого года уже появились на карте. Например, прекрасно запечатлена раскопанная улица Йыэ в Таллинне:

Новые снимки старого моста в Пярну:

Однако для некоторых городов и улиц Эстонии самые последние снимки относятся только к 2011 году и с тех пор не обновлялись. Даже сейчас Google не уделяет особого внимания второстепенным дорогам, а обновляет основные и наиболее важные магистрали.

Фотосъемка должна проходить при определенных условиях освещения, с учетом высоты солнца и погоды.

Например, нельзя ездить слишком поздно вечером или слишком рано утром. Также это должен быть прекрасный солнечный день. Идеальное время - весна, когда на деревьях еще нет крупных листьев. 

Google тщательно следит за конфиденциальностью снимков Street View. Перед публикацией изображения проходят специальную обработку, чтобы размыть лица людей и номерные знаки автомобилей.

Автомобили Google начали ездить по Эстонии 21 марта и, в зависимости от погоды, смогут делать снимки до сентября 2023 года.

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