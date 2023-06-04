ФОТО ⟩ Антивоенное движение у границ Эстонии: в Пскове Путина послали в известном направлении

Недавно на стене заброшенного здания возле Снетогорского женского монастыря в Пскове появились антивоенные лозунги.
На стенах заброшенного здания неизвестного назначения синим цветом начертаны слова «Смерть фашиzму», причем буква Z указывает на то, что речь идет именно о русском фашизме, а не о фашизме, с которым, как утверждают российские военные, они борются в Украине.
Второе граффити явно советует президенту Владимиру Путину отправиться туда, куда украинский пограничник отправил русский военный корабль.