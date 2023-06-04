Галерея ⟩ Поздравляем! Эстония заняла высокое место на чемпионате мира среди собак-спасателей

В Крайове, Румыния (1.06 - 4.06) прошел Командный чемпионат мира среди собак-спасателей, организованный Международной кинологической федерацией (FCI). Он проводится каждые два года, начиная с 2010 года.

Для собак в соревнованиях было четыре класса поисковых задач: лесной, следовой, преследующий и универсальный (все предыдущие вместе взятые). Все участвующие собаки также проходят тест на послушание и ловкость. В этом году в соревнованиях приняли участие в общей сложности 19 команд. Наибольшая конкуренция была в лесном поиске, в котором участвовало 12 команд.

Впервые в этих соревнованиях приняла участие эстонская команда. Они участвовали в поиске в лесу и послушании/ловкости. Все члены эстонской команды состоят в Эстонском клубе поисковых собак и участвуют по вызову PPA в поиске пропавших людей в Эстонии в качестве членов Добровольной резервной спасательной команды (RPR). Капитаном команды является Марелле Курвитс, а кинологами - Пирет Коор с Маргманом Аватаром, Моника Русинг с Маргманом Луминосом и Марий Пиккоя с Маргманом Виксиком.