Галерея ⟩ Поздравляем! Эстония заняла высокое место на чемпионате мира среди собак-спасателей

В Румынии прошел Командный чемпионат мира среди собак-спасателей, организованный Международной кинологической федерацией. Впервые в этих соревнованиях приняла участие эстонская команда и сразу же заняла третье место после Италии и Нидерландов.
В Крайове, Румыния (1.06 - 4.06) прошел Командный чемпионат мира среди собак-спасателей, организованный Международной кинологической федерацией (FCI). Он проводится каждые два года, начиная с 2010 года.
Для собак в соревнованиях было четыре класса поисковых задач: лесной, следовой, преследующий и универсальный (все предыдущие вместе взятые). Все участвующие собаки также проходят тест на послушание и ловкость. В этом году в соревнованиях приняли участие в общей сложности 19 команд. Наибольшая конкуренция была в лесном поиске, в котором участвовало 12 команд.
Впервые в этих соревнованиях приняла участие эстонская команда. Они участвовали в поиске в лесу и послушании/ловкости. Все члены эстонской команды состоят в Эстонском клубе поисковых собак и участвуют по вызову PPA в поиске пропавших людей в Эстонии в качестве членов Добровольной резервной спасательной команды (RPR). Капитаном команды является Марелле Курвитс, а кинологами - Пирет Коор с Маргманом Аватаром, Моника Русинг с Маргманом Луминосом и Марий Пиккоя с Маргманом Виксиком.
«Местность - 5 гектаров, время - 20 минут, и мы должны были найти трех человек. Учитывая природу Румынии, которая отличается от Эстонии, для собак это была нелегкая задача. В командных соревнованиях, когда три собаки работают одновременно, решающее значение имеют командная работа, гармония и стратегия. Необходимо составить план перед выходом на поиски и придерживаться его на протяжении всего задания. Поскольку мы впервые участвовали на Чемпионате мира, третье место - это отличный результат. Уровень эстонских кинологов и судей за эти годы значительно вырос. Всего на Чемпионате мира было пять судей, и один из них был из Эстонии - Марго Луукас», - сказала капитан команды Марелле Курвитс.