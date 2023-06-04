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Понедельник будет солнечным и без осадков

BNS
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu

В понедельник над Балтийским морем сформируется высокое давление, и хотя в то же время в северных регионах России остается активным низкое давление, небо над Эстонией будет относительно безоблачным, дождей не ожидается.

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на востоке страны по отдельным регионам кратковременные дожди. Местами туман. Ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 3-8, на побережье до 10 градусов тепла, на почве местами возможно понижение до околонулевых температур.

Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков, Ветер западных направлений, 3-9, порывами 13 м/с. на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем 12-18 градусов тепла.

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