Понедельник будет солнечным и без осадков

В понедельник над Балтийским морем сформируется высокое давление, и хотя в то же время в северных регионах России остается активным низкое давление, небо над Эстонией будет относительно безоблачным, дождей не ожидается.
По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на востоке страны по отдельным регионам кратковременные дожди. Местами туман. Ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 3-8, на побережье до 10 градусов тепла, на почве местами возможно понижение до околонулевых температур.
Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков, Ветер западных направлений, 3-9, порывами 13 м/с. на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем 12-18 градусов тепла.