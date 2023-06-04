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Минкульт рассматривает возможность переезда Русского театра в помещения поменьше

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Русский театр в Таллинне.
Русский театр в Таллинне. Фото: Liis Treimann

Таниэль Раудсепп, вице-канцлер министерства культуры, предлагает сократить в следующем году объем работы Русского театра, сообщает ERR.

Таниэль Раудсепп опубликовал предложения по внесению изменений в систему финансирования театров.

Предлагается начать подготовку к работе Русского театра в меньшем масштабе и внести изменения в состав Совета и объявить новый конкурс на должность директора. Также предлагается при необходимости найти для Русского театра помещение меньшего размера.

В Театральном союзе заявили, что ждут официальной позиции министерства.

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