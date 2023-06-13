ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Верить ли глазам своим? Проверка фактов в социальных сетях

Социальные сети привлекают своей интерактивностью и удобством обмена новостями с друзьями. Однако этой открытостью некоторые пользователи злоупотребляют для распространения фейковых новостей. Как отличить правдоподобные новости от неправдоподобных, рассказывает эксперт по цифровым политическим технологиям Дмитрий Хуткий.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.
Во все времена новости, особенно на политическую тематику, могли содержать неправдивую информацию. Однако традиционные (печатные или аналоговые, не дигитальные) средства массовой информации, особенно новостные агентства, имеют публично доступную информацию о собственниках и обязаны соответствовать стандартам журналистики. Даже в начале эпохи интернета новости в основном предоставлялись онлайн-версиями зарегистрированных новостных агентств.
Ситуация кардинально изменилась в 2010-х годах с появлением социальных сетей. C той поры любой пользователь социальной сети, иногда с минимальной процедурой идентификации через электронную почту, смог делиться непроверенной информацией с большим количеством читателей посредством репостов чьих-то новостей или же собственных в качестве «стихийного журналиста». Более того, у пользователей даже появилась возможность создать свою собственную веб-страницу в соцсетях, представив ее от имени существующей или несуществующей новостной организации.
Это создало беспрецедентное количество онлайн-новостей сомнительной достоверности. Например, по данным социологического опроса, проведенного в 2019 году компанией Ipsos в 25 странах среди пользователей интернета, целых 86% опрошенных были уверены, что они подвергались воздействию фейковых новостей, и 65% сообщили, что встречали фейковые новости в социальных сетях.
Фейковые новости - ложные или вводящие в заблуждение истории, которые выдаются за настоящие новости
Как же пользователям интернета, и особенно социальных сетей, ориентироваться в огромном потоке онлайн-информации с неопределенным уровнем достоверности?
Прежде всего стоит различать несколько видов недостоверной информации. Это может быть любая ложная или неточная информация, в частности, слухи. Она особенно распространена в социальных сетях. Также может распространяться неверная информация с измененным контекстом, датой или временем исходного содержания. Ее особенность состоит в преднамеренной публикации частной информации в личных целях или в интересах компании, но не в общественных интересах. Собственно дезинформация - это распространение ложной информации с конкретным намерением ввести в заблуждение, манипулировать или повлиять на поведение. Ее отличает наличие злого умысла.
Распознавать недостоверную информацию становится все сложнее, поскольку для ее создания используют технологии с элементами искусственного интеллекта (для написания текста, рисования изображения, искажения аудио или видео). Например, как сообщает Reuters, в мае 2023 года в Китае был задержан мужчина, который якобы использовал ChatGPT для создания фейковой истории о крушении поезда.
Дезинформация - распространение ложной информации с конкретным намерением ввести в заблуждение, манипулировать или повлиять на поведение
Также стоит учитывать, что слухи, неточную информацию и дезинформацию в социальных сетях могут распространять несколько типов авторов.
Тролль - это человек, который публикует сообщения в сети, чтобы спровоцировать других, иногда для собственного развлечения, а иногда в рамках скоординированной информационной кампании.
Бот - это автономная программа, которая может запускать учетные записи для распространения контента без участия человека.
Киборг - это гибридная учетная запись, в которой человек периодически использует учетную запись бота, чтобы отвечать другим пользователям и публиковать свой собственный контент.
Ботоферма - это сеть учетных записей ботов, управляемых одним и тем же лицом или группой. Например, в 2022 году компания Meta (которая владеет социальной сетью Facebook) сообщила, что пресекла деятельность крупнейшей российской сети авторов, которые согласованно распространяли информацию в Великобритании, Германии, Италии, Украине и Франции. Через разветвленную сеть из более чем 60 веб-сайтов, выдающих себя за законные новостные организации, распространялись нарративы о войне России в Украине и ее последствиях.
Таким образом, в распознании и противодействии дезинформации в социальных сетях есть несколько этапов. Первый - избирательное отношение к добавлению онлайн-«друзей». Второй - осознанное отношение к источникам информации. Третий - критичное прочтение собственно новости. Четвертый - сознательный выбор в отношении того, «лайкать», комментировать, «делиться» новостью или нет.
Осознанное и избирательное отношение к выбору онлайн-«друзей», источников информации, новостей и репостов - основа информационной безопасности
Новостная лента в значительной степени формируется сообщениями, которые пишут ваши контакты в социальных сетях. Если все контакты - те, кого знаете лично, тогда, по крайней мере, понятно, кто пишет сообщения. Конечно, кроме случаев, когда чей-то аккаунт взломали; в таких случаях злоумышленники обычно проявляют себя нехарактерными постами или просьбами. Такие необычные случаи лучше всего перепроверить, позвонив человеку на обычный телефон.
Сложнее, когда в списке «друзей» находятся случайные подписчики, которых добавили в «друзья», не познакомившись ранее в переписке, при онлайн-звонке или личной встрече. Ведь ими могут оказаться любые из вышеперечисленных троллей, ботов и киборгов. Пробравшись в круг «друзей», они могут регулярно размещать новости, продвигая свою политическую повестку, создавая образ, что многие знакомые ее поддерживают, и так пытаться влиять на мнения на в обход сознания.
Эта технология называется «информационный кокон», где человека окружают специально подобранной информацией. Обычно эту технологию применяют к лидерам общественного мнения, но сейчас ее могут использовать и масштабнее. Поэтому так важно избирательно подходить к принятию в «друзья» в социальных сетях.
Однако даже самые умные люди могут случайно распространить недостоверную информацию. Следовательно, не стоит полагаться на мнение знакомых, лучше проверять источники информации и содержание новостей самостоятельно. В частности, можно задать себе вопросы, рекомендуемые информационной службой BBC: Знаком ли мне источник, на котором опубликована новость? Это точно тот самый источник или просто с похожим названием? Я могу указать на карте, где именно это произошло? Сообщали ли об этом в других источниках? Имеется ли больше одного доказательства этого утверждения? Стоит ориентироваться на новости, транслируемые новостными агентствами с хорошей репутацией, и даже их перепроверять самому.
Также можно проверить вызывающую сомнение информацию на профессиональных веб-сайтах, которые специализируются на противодействии фейковым новостям и дезинформации в цифровом пространстве. Самым первым таким проектом, который действует с марта 2014 года и с тех пор стал лидером в сфере фактчекинга, является международная инициатива StopFake. На ее сайте можно увидеть проанализированные примеры ложной информации, распространяемой Кремлем в странах бывшего Советского Союза и в странах ЕС. Далее, в 2015 году Европейская Служба Внешних Связей создала проект EUvsDisinfo. Он выявляет текущие кампании Российской Федерации по дезинформации, затрагивающие Евросоюз, его государства-члены и соседние страны.
И только уже проверенные новости может иметь смысл «лайкать», комментировать и распространять далее. Ведь даже «гневный лайк» или возмущенный комментарий повышает вероятность появления новости в ленте онлайн-«друзей» и привлекает к ней внимание. Следовательно, сомнительные или явно фейковые новости лучше просто игнорировать.
Таким образом, при чтении новостей в социальных сетях стоит учитывать, что они могут непреднамеренно и намеренно содержать недостоверную информацию. Слухи, неточную информацию и дезинформацию в социальных сетях могут распространять тролли, боты, киборги и даже целые ботофермы. Чтобы минимизировать такое тенденциозное информационное влияние на себя и на других, имеет смысл осознанно и избирательно подходить к выбору онлайн-«друзей», источников информации, новостей и репостов.