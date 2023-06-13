ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Верить ли глазам своим? Проверка фактов в социальных сетях

Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.

Во все времена новости, особенно на политическую тематику, могли содержать неправдивую информацию. Однако традиционные (печатные или аналоговые, не дигитальные) средства массовой информации, особенно новостные агентства, имеют публично доступную информацию о собственниках и обязаны соответствовать стандартам журналистики. Даже в начале эпохи интернета новости в основном предоставлялись онлайн-версиями зарегистрированных новостных агентств.

Ситуация кардинально изменилась в 2010-х годах с появлением социальных сетей. C той поры любой пользователь социальной сети, иногда с минимальной процедурой идентификации через электронную почту, смог делиться непроверенной информацией с большим количеством читателей посредством репостов чьих-то новостей или же собственных в качестве «стихийного журналиста». Более того, у пользователей даже появилась возможность создать свою собственную веб-страницу в соцсетях, представив ее от имени существующей или несуществующей новостной организации.

Это создало беспрецедентное количество онлайн-новостей сомнительной достоверности. Например, по данным социологического опроса, проведенного в 2019 году компанией Ipsos в 25 странах среди пользователей интернета, целых 86% опрошенных были уверены, что они подвергались воздействию фейковых новостей, и 65% сообщили, что встречали фейковые новости в социальных сетях.

Фейковые новости - ложные или вводящие в заблуждение истории, которые выдаются за настоящие новости

Как же пользователям интернета, и особенно социальных сетей, ориентироваться в огромном потоке онлайн-информации с неопределенным уровнем достоверности?