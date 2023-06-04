Туристический бум: на следующей неделе Таллинн посетят пять круизных судов

В среду в порт Ванасадам прибудет из Копенгагена лайнер MSC Fantasia под панамским флагом. 333,33-метровое судно, которое берет на борт 3800 пасажиров, выйдет из Киля и там же завершит круиз. В среду вечером судно направится в Хельсинки, а в Таллинн верется 21 июня. Крестной матерью лайнера является итальянская актриса Софи Лорен.

В четверг Сааремаа посетит лайнер Balmoral под багамским флагом, а в пятницу он будет в Таллиннне. Строительство 218-метрового судна обошлось в 180 млн долларов. Ранее лайнер ходил под наименованиями Crown Odyssey и Norwegian Crown. В Эстонию Balmoral придет из Риги, а из Таллинна направится в Стокгольм. Начало и окончание круиза в шотландском Эдинбурге.

Одновременно с Balmoral Таллинн посетит лайнер Rotterdam под голландским флагом. Лайнер построен два года назад в Италии, строительство обошлось в 480 миллионов евро. Rotterdam имеет длину 297 метров и может принять на борт более 3000 пассажиров. Крестной матерью судна является принцесса Нидерландов Маргриэт. Судно совершает двухнедельный круиз, который начинается и заканчивается в Амстердаме. Оно прибудет в Эстонию с Борнхольма и отправится в Хельсинки в пятницу вечером. На обратном пути судно также посетит Готланд, Стокгольм, Киль и Орхус.

В воскресенье в Старом порту ошвартуются Spirit of Adventure и Celebrity Silhouette.

Spirit of Adventure ходит под флагом Великобритании, имеет длину 236 метров и может принять на борт тысячу туристов. Лайнер совершает двухнедельный круиз и прибудет в Эстонию из Стокгольма, а затем на два дня уйдет в финские порты. В этом сезоне Spirit of Adventure Эстонию больше не посетит.