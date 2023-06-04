Каждый второй самолет не соответствует требованиям: Департамент транспорта усиливает надзор за авиапарком

С учетом произошедших ДТП и инцидентов Департамент транспорта в 2022 году принял решение пересмотреть порядок общего авиационного надзора, чтобы уделить больше внимания безопасности авиаполетов. Всего за авиационный сезон 2022 года в рамках общего авиационного надзора было проверено 26 самолетов, из них четыре самолета прошли и повторный осмотр.

Несоответствия требованиям были обнаружены в каждом втором проверенном самолете, а всего недочетов было выявлено 26, из них почти треть - недостатки в бортовой документации.

Департамент транспорта напоминает, что безопасный полет начинается с тщательной подготовки и заканчивается последующим анализом, результаты которого пригодятся при последующих полетах.

Капитан воздушного судна должен учитывать каждый риск и по возможности принимать меры по уменьшению их воздействия.