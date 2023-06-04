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Каждый второй самолет не соответствует требованиям: Департамент транспорта усиливает надзор за авиапарком

BNS
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

В ближайшие месяцы во время крупных мероприятий - таких как Дни оперы на Сааремаа и Rally Estonia - инспекторов Департамента транспорта можно будет встретить в региональных аэропортах.

С учетом произошедших ДТП и инцидентов Департамент транспорта в 2022 году принял решение пересмотреть порядок общего авиационного надзора, чтобы уделить больше внимания безопасности авиаполетов. Всего за авиационный сезон 2022 года в рамках общего авиационного надзора было проверено 26 самолетов, из них четыре самолета прошли и повторный осмотр.

Несоответствия требованиям были обнаружены в каждом втором проверенном самолете, а всего недочетов было выявлено 26, из них почти треть - недостатки в бортовой документации.

Департамент транспорта напоминает, что безопасный полет начинается с тщательной подготовки и заканчивается последующим анализом, результаты которого пригодятся при последующих полетах.

Капитан воздушного судна должен учитывать каждый риск и по возможности принимать меры по уменьшению их воздействия.

Риск авиационных происшествий можно снизить тщательной подготовкой к полету и постоянным самосовершенствованием и отработкой навыков пилотирования.

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