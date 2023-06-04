ВИДЕО ⟩ Чуть не случилась трагедия: на соревнованиях спортсмен метнул копье на трибуны со зрителями

Соревнования по легкой атлетике в латвийском городе Талси в среду могли закончиться трагедией, но, к счастью, никто не пострадал. Во время одной из попыток спортсмен Дуово Смит метнул копьё за пределы сектора и снаряд полетел на трибуны со зрителями, пишет Rus.Tvnet.