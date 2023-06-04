Фото ⟩ В монастыре Пирита отметили 650-летие святой Биргитты

«Название нашего района - Пирита - символизирует богатое наследие святой Биргитты. Монастырь был и остается в центре поселения и отмечает уникальность этого места в истории Европы. Нам очень приятно в этот юбилейный день чествовать и признавать преданность святой служению другим и ее послание мира, - сказал Кайдо Саарниит, старейшина района Пирита. - 650-я годовщина показывает жизнеспособность работы всей ее жизни».

За столетия могучие стены монастыря приняли сотни тысяч посетителей. Среди почетных гостей сегодня был мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Во второй половине дня в новом монастыре Пирита состоялась историческая конференция и концерт в честь святой, в котором приняли участие Карин Лагергрен из Швеции и группа Vox Clamantis.

Святая Биргитта, или Биргитта Биргерсдоттер (1303-1373), была шведской дворянкой, которой явился Христос после смерти ее мужа Ульфа Гудмарссона. Следуя велению Христа, Биргитта посвятила свою жизнь духовной миссии в мире и отправилась в Рим, где прожила до самой смерти. Считается, что за свою жизнь Христос являлся ей более 600 раз.

В 1370 году Биргитта получила разрешение от Папы Римского на создание нового ордена, Ордена Святого Спасителя, который позже стал известен как Ordo Sanctissimi Salvatoris, или Биргиттинский орден. Этот орден до сих пор действует по всему миру, в том числе и в Эстонии. Святая Биргитта скончалась 23 июля 1373 года в Риме.